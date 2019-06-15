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Названы доступные продукты, укрепляющие сердце

15.06.2019 15:14
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Названы доступные продукты, укрепляющие сердце

5 фруктов и овощей, укрепляющих сердце.
Недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей — фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Тем важнее налегать на самые полезные для нашего сердца продукты, передает Хроника.инфо.
Ягоды. Они насыщены антиоксидантами вроде антоцианинов, защищающими от окислительного стресса и воспалительных процессов. Это два важнейших фактора развития болезней сердца.
Помидоры. В этих овощах содержится ликопин — натуральный растительный пигмент, обладающий мощными и выраженными свойствами антиоксидантов. Именно поэтому помидоры могут нейтрализовывать вредное воздействие свободных радикалов, предотвращать окислительные повреждения и воспаления.
Брокколи. Отличный источник антиоксиданта лютеина, а также витамина C. Брокколи снижает уровень холестерина и предотвращает патологические изменения в кровеносных сосудах.
Шпинат. Этот овощ богат магнием, который поддерживает здоровые сердечные ритмы. Отличный способ профилактики аритмии.
Спаржа. Естественный и богатый источник фолатов. Спаржа предотвращает скопления в организме аминокислоты под названием гомоцистеин. Повышенный уровень гомоцистеина связан с увеличением риска нарушений сердца вроде болезни коронарных артерий, а также инсультов.



Теги: Донбасс, сердце, овощи, фрукты, ягоды, помидор, продукты
 
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