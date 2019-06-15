Все рубрики раздела
- Названы доступные продукты, укрепляющие сердце15:14
- В США рассказали, как Зеленский может закончить войну на Донбассе. ВИДЕО14:47
- Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня: прислушайтесь к интуиции14:23
- Главарь ДНР Денис Пушилин и его друзья принимали участие в африканской авантюре Кремля13:37
- Троица-2019: какие травы святить на Зеленые праздники и зачем11:59
- 15 вещей, которые разрушают даже лучшие отношения11:38
- Яценюк объяснил, что «убило» рейтинг Порошенко11:05
- Как закончить войну на Донбассе: в России назвали имя посредника между Путиным и Зеленским10:39
- Зеленый чай полезен не для всех: пять свойств, которые нужно знать о напитке10:24
- Ракам надо избегать непредсказуемых конфликтов: гороскоп на 15 июня08:00
Названы доступные продукты, укрепляющие сердце
5 фруктов и овощей, укрепляющих сердце.
Недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей — фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Тем важнее налегать на самые полезные для нашего сердца продукты, передает Хроника.инфо.
Ягоды. Они насыщены антиоксидантами вроде антоцианинов, защищающими от окислительного стресса и воспалительных процессов. Это два важнейших фактора развития болезней сердца.
Помидоры. В этих овощах содержится ликопин — натуральный растительный пигмент, обладающий мощными и выраженными свойствами антиоксидантов. Именно поэтому помидоры могут нейтрализовывать вредное воздействие свободных радикалов, предотвращать окислительные повреждения и воспаления.
Брокколи. Отличный источник антиоксиданта лютеина, а также витамина C. Брокколи снижает уровень холестерина и предотвращает патологические изменения в кровеносных сосудах.
Шпинат. Этот овощ богат магнием, который поддерживает здоровые сердечные ритмы. Отличный способ профилактики аритмии.
Спаржа. Естественный и богатый источник фолатов. Спаржа предотвращает скопления в организме аминокислоты под названием гомоцистеин. Повышенный уровень гомоцистеина связан с увеличением риска нарушений сердца вроде болезни коронарных артерий, а также инсультов.
Теги: Донбасс, сердце, овощи, фрукты, ягоды, помидор, продукты
- Главарь ДНР Денис Пушилин и его друзья принимали участие в африканской авантюре Кремля13:37
- Переодели в штатское и отвезли в морг: У боевиков большие потери11:20
- Вблизи Торецка произошла авария на шахте. Погибли горняки09:38
- Большие очереди! На линии разграничения скопилось почти 300 машин09:01
- Мариуполь накрыл оранжевый дым, который в Метинвесте назвали "мелочью"08:35
- Летчики ударили: Муженко рассказал, как ВСУ стреляли по батальону «Донбасс»07:44
- Оккупанты в Амвросиевке "угробили" комбинат, который пережил СССР, людей массово увольняют07:29
- Зеленский неожиданно выезжает на Донбасс - детали решения22:23
- Доигрался! В Мариуполе алабай откусил пальцы мужчине22:01
- Паспорт гражданина РФ получил главный коммунист Горловки21:29
- Названы доступные продукты, укрепляющие сердце15:14
- В США рассказали, как Зеленский может закончить войну на Донбассе. ВИДЕО14:47
- Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня: прислушайтесь к интуиции14:23
- Екс-регіонал Єфремов увійде в першу 10-ку "Оппоблоку"13:58
- Главарь ДНР Денис Пушилин и его друзья принимали участие в африканской авантюре Кремля13:37
- Медведчук узнал, как на самом деле Путин относится к Зеленскому13:10
- Прорыв ВСУ на Донбассе: в РФ испугались, что дойдут до границы12:47
- Россия передала Украине освобожденного капитана рыболовецкого судна12:22
- Троица-2019: какие травы святить на Зеленые праздники и зачем11:59
- 15 вещей, которые разрушают даже лучшие отношения11:38
- Названы доступные продукты, укрепляющие сердце15:14
- В США рассказали, как Зеленский может закончить войну на Донбассе. ВИДЕО14:47
- Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня: прислушайтесь к интуиции14:23
- Главарь ДНР Денис Пушилин и его друзья принимали участие в африканской авантюре Кремля13:37
- Троица-2019: какие травы святить на Зеленые праздники и зачем11:59
- 15 вещей, которые разрушают даже лучшие отношения11:38
- Яценюк объяснил, что «убило» рейтинг Порошенко11:05
- Как закончить войну на Донбассе: в России назвали имя посредника между Путиным и Зеленским10:39
- Зеленый чай полезен не для всех: пять свойств, которые нужно знать о напитке10:24
- Ракам надо избегать непредсказуемых конфликтов: гороскоп на 15 июня08:00
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»
- Кадыров начал новую войну - Кремль напуган и молчит. ВИДЕО
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз
- Зеленский неожиданно выезжает на Донбасс - детали решения
- «Остается единственный выход»: в Генштабе назвали реальный способ освобождения Донбасса