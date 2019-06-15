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Троица-2019: какие травы святить на Зеленые праздники и зачем
Троица (Святая Пятидесятница, Зеленые праздники) в 2019 году отмечается 16 июня, завершая пасхальный цикл. Это считается один из важнейших религиозным праздников для православных христиан.
Основной традицией Зеленых праздников является освящение трав, которыми потом украшают дома, пишет Обозреватель.
Почему на Троицу дом украшают зеленью?
Версий насчет традиции украшать дом зеленью на Троицу довольно много. В одних источниках утверждают, что это нужно, чтобы отогнать от дома злых духов. Другие считают, что зелень на этот праздник символизирует бессмертие жизни, а также является признаком того, что лето окончательно сменило весну
Также существует утверждение о том, что обычай украшать дом зеленью на Троицу идет еще от ветхозаветной Церкви. Тогда жилища и синагоги украшались в Пятидесятницу в память того, как при Синайской горе все цвело и зеленело в день, когда Моисей получал скрижали закона Божьего. Сионская горница, где на апостолов сошел Святой Дух, в то время, по общему обычаю, тоже была украшена ветвями деревьев и цветами.
Какие травы нужно святить и почему
На Троицу принято собирать лекарственные травы, которые, согласно поверьям, приобретают особую силу. Их обычно святят в церкви, а затем приносят домой и хранят целый год. В основном на Зеленые праздники принято святить полынь, чабрец, пижму, мяту, мелиссу, васильки и аир.
Полынь
Дымом сухой полыни много столетий назад окуривали жилище перед новосельем, а также прикрепляли пучок травы над входной дверью, чтобы в дом не попадала нечистая сила. Также существует поверье, что если посмотреть сквозь пучок полыни на пламя костра, зажженного в честь летнего солнцестояния, то весь год будет продуктивным.
Любисток
Считается, что любисток защищает от любого колдовства, сглаза, порчи и нечисти. Также существует версия, что любисток очень благоприятно влияет на детей. В отваре любистка детей можно купать, тогда они будут спокойными и здоровыми. В особенности это касается девочек: издавна мамы клали любисток в кровати дочкам, чтобы они не упустили в жизни свое счастье.
Аир
Стебли аира разбрасывали по полу во всех комнатах дома. Он привлекает в дом добрых духов, очищает жилье и укрепляет здоровье обитателей, приносит удачу, богатство, душевное равновесие и надежно защищает от бед.
Пижма
Пижма также считается травой-оберегом. Якобы она отгоняет злых духов и людей, способных навести порчу, а также тех, кто черные в своей зависти. Наши предки верили, что если носить при себе ее листья, то всякому "привороту отворот будет".
Чабрец (тимьян)
В народе верили, что чабрец – это своеобразная "любовная трава", которая позволяет достичь мира и любви в семье. Тимьяна в доме может помочь женщине привлечь суженого, родить здорового ребенка, сохранить тепло в семье. Иногда чабрец зашивать в подушку, чтобы избавить от ночных кошмаров.
Чтобы отвадить от дома плохого человека, ему в обувь подсыпали порошок из сушеной травы. В селах дымом сушеного чабреца окуривали скот, уберегая его от порчи или сглаза.
Мята и мелиса
Считается, что мята отпугивает злых духов, очищает и защищает дом от врагов. Сухие листья мяты зашивали в подушку, чтобы улучшить сон, а также окуривали жилые помещения, чтобы там всегда был мир и уют.
Василек
Василек считается оберегом от нечисти, а также ему приписывают приворотные свойства. Молодым девушкам нужно его носить собой, и тогда они обязательно встретят своего возлюбленного.
Теги: Донбасс, Троица, храм, трава
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