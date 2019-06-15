Зеленый чай полезен не для всех: пять свойств, которые нужно знать о напитке

15.06.2019 10:24

Зеленый чай полезен, но следует знать и о том, что к положительным его эффектам добавляются и нежелательные для некоторых людей, пишет Политека.

Обычно, говоря о зеленом чае, все отмечают его полезность для здоровья. Но чем конкретно полезен этот чай, какие именно эффекты он дает? Ответить на вопрос сразу становится затруднительно. К тому же лишь немногие знают, что действие зеленого чая может быть не только полезным и оздоровительным.

Эффект зеленого чая: помогает худеть. Научные исследования подтвердили: благодаря содержанию антиоксидантного вещества эпигаллокатехина галлата, зеленый чай действительно способствует сжиганию жира. Этот напиток заставляет жирные кислоты организма быстрее перерабатываться – их метаболизм повышается на 25%.

Эффект зеленого чая: улучшает память. Ученые Базельского университета установили, экстракт зеленого чая повышает производительность мозга. Во время экспериментов после употребления чая люди лучше справлялись с задачами на память. Кофеин в составе зеленого чая действует на центральную нервную систему, практически так же бодряще, как и тот, что присутствует в кофе, но у чайного его действие мягче.

Эффект зеленого чая: снижает давление. Об этом свойстве чая нужно обязательно помнить тем, кто принимает препараты от давления. Зеленый чай способен нейтрализовать действие таких лекарств.

Эффект зеленого чая: помогает при ревматоидном артрите. Ученые из Университета Вашингтона установили, что главный антиоксидант зеленого чая (эпигаллокатехин-3-галлат) может уменьшать выраженность болей в суставах.

Эффект зеленого чая: мешает усваиваться железу. Поступающее в организм с едой железо может оказаться бесполезным из-за действия зеленого чая. Компоненты напитка обладают свойством соединяться с железом, образуя субстанции, которые организм не усваивает, просто выводит их вон. Поэтому не стоит запивать зеленым чаем продукты, богатые железом.