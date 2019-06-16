Крышу сносящие мужчинам особенности женских Знаков Зодиака

16.06.2019 17:32

Женщины эстетки и вселенское зло, спокойные и буйные - они разные. И поэтому мужчнам так нелегко, пишет mirkrasoty.

Женщина-Лев будет полчаса укладывать складочку на юбке, пока её мужик чем-то занят и ему срочно нужна помощь. Первым не выдержит трёхлетний ребёнок и побежит помогать папе. Женщина-Лев продолжит укладывать юбку. Ибо царь. Я сказала — Царь!

Царь-баба во всём. Настолько запаяна на внимании окружающих, что даже анекдот будет рассказывать так, будто проходит кастинг в Камеди-клаб.

Не дай бог быть мужем женщины-Льва. Эти женщины офигительные друзья, из тех, кто ночью вытащит тебя из чужого багажника, но если ты её муж — ты чмо по определению. Потому что с сильным мужиком она не уживётся, а слабого каждое утро будет подавать себе на завтрак. Бытовуха в приличной семье — это женщина-Лев плюс мужчина-Овен. Протокол можно писать уже на свадьбе.). Лидерство в женщине-Льве развито настолько, что граничит с войной.

Вспылив, женщина-Лев превращается в бабу-драму. И вообще живёт так, будто она на сцене, а эти убогие, убогие людишки, сидящие в зале, и ничего не смыслящие в искусстве, просто обязаны встать и понести ей цветы.

Офигеть какие кулинары. Что хорошо в женщине-Льве, это то, что готовит она от души и с наворотом. Но если у мужика маленький член — не приманивайся к ней даже на вкусненькое. Потому что она из тех, кто вполне способен сказать: «Ааа, что?! И это — всё? Это — правда всё?!».

Твои чувства её при этом не интересуют.

Дева

Мужик, запомни: женщина-Дева тебя не любит. Даже если она старательно делает вид, что жить без тебя не может, знай: в душе она зевает.

Потому что Дева вообще не способна любить. Когда всем раздавали умение любить, дружить и привязываться, женщина-Дева отстояла в очереди со всеми, получила свою долю, забарыжила её за углом втридорога, сложила бабло в кубышку и встала в очередь снова. Авось какой дурак снова купит.

Про сострадание и бескорыстность Дева сказала «чё за хня» и отказалась это брать даже даром. Всё равно ж не ходовой товар.

Если вы дружите с женщиной-Девой, то это не потому, что у вас с ней глубокое взаимопонимание и прочие человеческие радости. Нее, просто вы ей зачем-то нужны.

Если вам кажется, что это всё глупости и она дружит с вами бескорыстно (потому что вы всё равно ничего не можете ей дать), присмотритесь: может, она держит вас при себе потому, что вы выгодно её оттеняете?

Самомнение идёт впереди женщины-Девы. Для удержания на плаву собственного эго склонна собирать вокруг себя свиту, которой рано или поздно захочет управлять стальной рукой.

Три подружки приехали из Задрищенска покорять Питер. Скинулись поровну втроём на квартиру и стали принимать клиентов.

Вскоре одна из них решила, что именно она будет главной (читай — мамкой), и заявила, что две других обязаны отдавать ей половину заработанного с каждого клиента.

Девки дружили лет десять, не меньше. Угадайте, кем была та, что решила собирать с подружек мзду?

Бабло и работа — единственное, что интересует этих зодиакальных сухарей.

Дева из тех, кто раньше одиннадцати с работы не уходит.

Выходные?? Ууии! Чем бы интересненьким заняться? Ммм… ооо, отличный семинар по повышению квалификации, двухдневный, по восемь часов с перерывом на кофе-брейк.

На кофе-брейке женщина-Дева знакомится с мужчиной, которого забирает в свой дом. Там раскладывает его на кровати как нужно, диктует ему, что делать, а потом, когда он уже собирается заснуть, выдаёт флегматично: «Милый, я тебе вызвала такси, ты уж извини, мне выспаться надо, завтра трудный день».

Я ж и говорю — простые человеческие чувства Дева загнала за углом. Втридорога.

Весы

Женщина-Весы — это женщина пипец какой эстет. Во всём.

Всё вокруг должно быть красивенько. Если сама — то чтоб стильненько, если мужик — то чтоб в ботинках за 500 баксов. О ботинках позаботится сама. Потому что Весам очень не пофиг, что подумают про них люди.

Кстати о мужике. Обычно женщина-Весы подбирает первого папавшегося (потому что вообще склонна брать малопонятных личностей, которых кроме неё никто бы не подобрал), и начинает делать из него человека. Чтоб не стыдно было показать подружкам.

Мужчина у Весов — это «уси-пуси, моя зайка». Она склонна выстраивать вокруг своего мужчины отдельный красивый мир. Ради этого и коня на скаку, и в горящую избу тоже.

Типичные Весы. Подобрала мужика, провела с ним пару ночей. Как только убедилась, что он теперь точно её, повела к стоматологу. Ставить брекеты. Потому что у мужчины, который рядом с ней, должны быть красивые зубы.

Женщина-Весы — это женщина-женщина. Если на пути нарисовался мужчина — она бежит в душ, делает укладку, берёт сумку Майкл Корс и идёт на свидание с таким видом, будто это и не она вовсе валялась три дня дома с небритыми ногами. Вообще всё, что делает женщина-Весы, она делает ради мужчин. Если женщина-Весы не делает ради мужчины, она вообще ничего не делает.

Приманивать женщину-Весы надо исключительно на эстетство. Вот это всё — цветы, шампанское, запах сигар — тут должно быть больше, чем с другими.

Скорпион

Если где-то стоит десять хмурых человек, а среди них ходит один и, заглядывая каждому в глаза, пытается заговорить, знайте: это — женщина-Скорпион.

Из похода на рынок за картошкой принесёт контакты трёх новых знакомых и одного потенциального любовника.

Общительность восьмидесятого левела, вкупе с повышенным либидо, приводит к тому, что любовник заводится в Кемерово, любовник заводится в Питере, ещё один — в Самаре, плюс на примете любовник в Пензе. Это я сейчас пишу про женщину шестидесяти пяти лет, если что.

Либидо Скорпиона не имеет морали. Пошла к своему Лёше рыбок кормить, пока тот в командировке, по дороге подобрала друга Колю. Отдалась Коле на глазах у рыбок — ну а чё, всё равно ж молчат, не спалят.

Женщина-Скорпион любит помогать. Но помощь эта довольно странная. Она как бы всегда не до конца.

Как подбирает котёнка обычный человек: он его берёт, окружает его ми-ми-ми, покупает ему специальный корм, пипеточку, поит, лечит, пристраивает. Или оставляет себе. Душа-то прикипела. Короче, всячески носится с котом, и дует ему под хвост до конца его, кошачьей, жизни.

Как подбирает котёнка женщина-Скорпион:

У кошки на работе родились котята. Женщина-Скорпион поняла, что надо спасать. Она забирает трёхнедельного котёнка к себе и насыпает ему сухого корма. Так, галочки «спасти» и «накормить» поставлены. Захочет жить — будет жрать. Котёнок, понимая, что никто с ним носиться не будет, учится есть что дают. Через полгода женщина-Скорпион приходит к выводу, что кот уже спасён и дальше как-нибудь сам, и выпускает посуровевшего от такой жизни почти готового кота в естественную среду обитания. Кот уже уяснил, что жизнь — нихрена не розовая, заматерел, и теперь так просто хрен кому-то что-то спустит!

…а женщина-Скорпион вскоре подбирает выпавшего из гнезда воробушка.

То же относится и к близким. Если вам просто нужно сочувствие и ми-ми-ми — то это не сюда. Женщина-Скорпион не понимает, зачем надолго зацикливаться на таких бесполезных вещах, которые всё равно ни о чём, когда нужно действовать конкретно. Короче, живёт с близкими по принципу «захочешь жить — будешь жрать». Не хочешь жрать — кто тебе доктор? Жрать — это, конечно, условно.

Склонна сделать «уух». Но «ууух» это часто назло себе. Назло мужу ушла от него с двумя детьми. Переживала долго, но не вернулась, хотя звал. Ну а как вернуться? Назло должно быть до конца, так чтоб камня на камне! Ась, что? Назло себе? Да и пофиг!

(Если вы думаете, что муж пил-бил-изменял — то вы ошибаетесь. Просто ей что-то не понравилось).

Короче, женщина-Скорпион — это баба добрая, но, с@ка, суррровая. И жить с ней можно, только если не ждать излишних сантиментов. И любить её нужно грамотно. И часто.

Стрелец

Женщина-Стрелец — это вселенское зло. Дьявол, увидев женщину-Стрельца, сцытся и плачет. Более нетерпимых и шухерных существ я в жизни не встречала. Горят-горят, пока не кончатся и не зажарят всех вокруг.

Женщина-Стрелец доводит до безумия сначала себя, потом всех окружающих, потом снова себя.

Это баба-хрен-удержишь. Аааааа, паалетели! Денег нет? Ну банк ограбим! Времени нет? Ща пространство расширим. Шансов нет? Да не ссы, сто пудов где-нибудь один для нас завалялся, чего нам терять-то! Терять иногда есть что, но она этого не понимает.

Если вы с ней не согласны — это ваши проблемы. Способна раздавать ментальные люлины даже на расстоянии.

Наитипичнейшая ситуация с женщиной-Стрельцом:

Половина второго ночи. Сообщение в вотсапе (переписываю дословно, с телефона):

«Я долго думала и поняла, что нужно сделать! Чтобы выстрелить. Нам надо открыть своё кафе! Я уже всё продумала, инвестора я найду. Все открывают, чем мы хуже! Только какое-нибудь тематическое обязательно. Мир должен узнать о нас! Мы же умные бабы, сколько можно вот так?!»

Я, продрав глаза на пиликанье телефона:

«О боже… Лиз, ты трезвая?»

Лиза:

«Абсолютно!»

Следующие от неё, сразу же, одно за другим:

«Тебе вообще ничего в этой жизни не надо? Серьёзно? Ты что, правда думаешь, что будешь этим своим блогом всю жизнь заниматься? А что мне делать?! Мне вот любопытно, правда. Тебе действительно ничегошеньки не надо??? Почему такая реакция??? Ты за все годы ни разу ничего не предложила!! Почему?? Ну почему?? Неужели действительно ни одна идея в голову не пришла за это время?»

Я, совершенно охренев, уже проснувшись:

«Лиз, отвали от меня! Открывай кафе, кто тебе не даёт!»

Телефон в ответ аж разрывается:

«Да я и не предлагаю тебе самой всё делать! Меня просто бесит такая реакция! Неужели ни одна идея в голову не приходит!»

Я, зверея:

«Лиза! Какого хрена?!»

Лиза в ответ:

«А какого хрена ты на каждое моё предложение со своим «о боже»??? Почему ты никогда не можешь отреагировать спокойно??»

Я:

«Лиза… Давай я буду просто заниматься своим делом, пока ты об идеях думаешь.»

Лиза:

«Ты меня сейчас обвиняешь???»

Я:

«Ааааааааа!»

Лиза:

«Почему нельзя просто написать: «Ну хорошая идея, давай подумаем». И всё, больше ведь ничего не надо! Хорошая идея, подумаем! А ты «О боже»! А нафига? И всё такое! Почему каждый раз такое отношение!»

Я:

«Мляяяя…»

Лиза:

«Всё! Не хочу больше ничего обсуждать! Хорош! Задолбало!»

…два часа ночи. Сижу в офигении. Понимаю, что мне только что капитально прилетело, но совершенно не понимаю, за что.

Хуже женщины-Стрельца может быть только женщина-Стрелец, родившаяся в год Быка.

Я знала три таких женщины плюс одну декоративную крысу. Крысу тоже колбасило. Было ваще непонятно, зачем она ложится спать, ведь в клетке ещё стоолько всяких дел!

Человек, всю жизнь державший разных крысок, говорил, что никогда не видел крысу с ТАКИМ характером.

Мораль: если вам дорого ваше психическое здоровье, держитесь подальше от женщины-Стрельца.

Козерог

Итак, спокойствие, только спокойствие!

Если женщина-Весы начинает менять мужчину под себя, то женщина-Козерог делает так: она находит себе мужика и начинает создавать вокруг него жизненный комфорт и спокойную сытую жизнь.

В принципе, для этих целей ей подойдёт любой мужик. Берём что есть, долго думать некогда, нам надо работать. Она из тех, кто не дорого продаёт свои акции. У неё просто такая картина мира.

Для того, чтобы комфорт был максимальным, готова вкалывать до одурения. Мужик в это время, понятное дело, сильно расслабляется.

Когда от слишком хорошей жизни рядом с ней он начинает охреневать, женщина-Козерог, в силу собственной двужильности, долго это терпит.

Мужик охреневает ещё больше. Женщина-Козерог начинает вещать подругам о своей тяжёлой доле, но менять ничего не спешит. Силы ещё есть, можно тащщщить.

В какой-то момент силы заканчиваются и мужик конкретно получает рогами в лоб. Впрочем, выводов он всё равно не сделает, ибо привык к тому, что всё прёт она, и совершенно не понимает, за что его внезапно так, ведь долго было можно.

После чего женщина-Козерог успокаивается и снова надолго превращается в бабу-лошадь.

…А мужик снова начинает охреневать.

Водолей

Доброта спасёт мир! Ой, а чего это мир такой не розовый?

Женщина-Водолей -это нежносделанная потеряшка. Мнение? Спросите у мужа, муж лучше знает.

Вот уж где мужчина в семье всегда главный — так это у женщины-Водолея. Сама она будет ходить на мысочках и слушаться папочку.

А слушаться она его будет потому, что страшно приспособляема ко всему. Если женщине-Водолею повезёт с мужиком — отлично. Если не повезёт, она всё равно будет благоговейно заглядывать в рот любому идиоту, по случайности оказавшемуся её мужем.

Создания обидчивые, но совершенно не мстительные. Их вообще больше интересуют лютики-цветочки, а не этот жестокий-жестокий мир.

Женщины-Водолеи любят деньги, но, как ни странно, в отличие от мужчин, совершенно не корыстны. Причём некорыстность эта граничит с бессребреничеством.

Муж надарил украшений. Жили-жили, пришло, увы, к разводу. Ой, а может украшения вернуть?

Кстати, как говаривали мои знакомые мужчины, женщины-Водолеи, несмотря на кажущуюся хрустальность, достаточно любвиобильны, среди их много скрытых девок с изюмом. Это, знаете, когда раздеваешь милую скромную девушку, а там пробочка в попке и в ней алмаз блестит.

Рыбы

Помните сцену из «Люди в чёрном», где агент Джей стреляет в милую девочку, внезапно оказавшуюся среди монстров? Он сразу понял: если вокруг все упыри, а она одна такая тут в платьице, значит, с девочкой что-то ооочень не чисто! И она, по ходу, опаснее всех мирных упырей, вместе взятых. Помните, да?

Так вот девочка – это женщина-Рыбы.

На всё вокруг они смотрят глазами «Боже, какой офигевший мир!», но при этом так хорошо лепят понты и делают вид, что они всем ровня и свои в доску, что натурально смущаются, когда их хвалишь. Что не отменяет того факта, что внутри они считают себя почти что избранными и получают от этого оргазм.

Кстати, это очень циничные и жёсткие бабы. Им на самом деле никого не жалко. Себя не жалко тоже.

Женщина-Рыбы – это человек без мнения. Точнее, оно есть, но оно не её, и непонятно где она его подобрала. Если Рыбы высказала вам мнение – забудьте. Всё равно завтра всё будет по-другому. Обсуждать что-то с женщиной-Рыбой – гиблое дело. Если она кивает – это не значит, что она согласна. Если она перечит, это не значит, что она против. Всё вообще ничего не значит.

Если надо предложить ей куда-нибудь съездить, то делать это нужно за полгода минимум, чтобы она хорошо подумала и с этой мыслью свыклась. Но будьте начеку, ибо женщина-Рыбы — сцыкло. Ей легче согласиться с предложением, чем объяснить, что у неё нет денег, не будет отпуска и она просто не хочет на море. И она соглашается. Зато, когда ты уже купила новый чемодан и за четыре дня до предполагаемой поездки вы едете с ней за горящим туром, она посадит тебя в кафе и скажет, что не едет. На самом деле это она уже давно решила, а вот сказать боялась. Чего боялась — непонятно.

Если предложить ей даже просто погулять по улице, она будет долго думать. Сначала о том, хочет она или нет, потом о том, что её поджидает на пути. Она будет просчитывать всевозможные варианты, ей надо знать наверняка, во что её втягивают и чем это всё грозит. Рыбы не расчётливые, не. Они — просчётливые.

Женщина-Рыбы — хоть и не глава, но тот ещё серый кардинал. При том, что она сама не способна что-то решить, знайте: если видите, как мужик с воплями «Ааа, мне надо!» бежит вперёд, это значит, что где-то сзади плавает его Рыба.

Внушить мужу, что ему надо ненадолго повоевать, чтобы он получил «участника боевых…» и все полагающиеся при этом льготы? О, да! Это — женщина-Рыбы. Я ж говорила — никого не жалко.

Зато женщины-Рыбы — это прирождённые мамки. Они натурально заточены под семью. Даже если они строят карьеру, то только потому, что борщ никому не нужен и сопли вытирать пока что некому. Но как только она находит нужного себе мужчину и выходит замуж, она посылает к едрене фене всю свою карьеру и оседает дома между телевизором и плитой, одной рукой качая грудного младенца, другой — помешивая зажарку для супа.

Подружки, хорошо зная женщину-Рыбу, посочувствуют мужу. Этот несчастный будет терпеть ещё дооолго! Пока у него остался хоть кусочек его вкусного мозга, Рыба будет его жрать и хрен отплывёт.

Налево ходят по принципу «Ах, он на меня не так посмотрел?! Надо отомстить,- пойду с тем, с тем, и немного воот с тем!».

Даже если до секса не дойдет (вероятно, ибо больше мечтают, чем делают), будет втайне тешить себя мыслью, что могла бы.

В общем, женщины-Рыбы – это хорошие, милые девочки. Только в голове у них – пипец что. И на конкурсе среди женщин Знаков Зодиака женщины-Рыбы получают гран-при.

Овен

Дать или не дать — вот в чём вопрос. Женщина-Овен — это тётка, наглухо равнодушная к сексу. Но с мужчинами всё равно невероятная няша. Мимими и мур-мур-мур. А даёт она только потому, что, вроде как, надо, все ж дают. Но весь ваш этот секс им, в общем-то, абсолютно пофигу. Вот уж где нулевое либидо, несмотря на огненный знак.

Потому что кроме секса всегда есть дела поважнее: попрыгать на батуте, полепить куличики. Почему Овну не нужен секс, но нужны куличики? Ну так это просто! Женщины-Овны — это дети. Жизнерадостность, оптимизм, энергичность, уррра!

Женщина-Овен никогда не задумывается. Надо? Пошли! Нафиг надо? Да пофиг, мы уже идём! Как это нас не впустят? А рога на что?

Женщина-Овен всегда хочет что-то делать. Женщина-Овен, которая сидит на месте — это спящий Овен. Идеально поручить женщине-Овну какую-то фигню, до которой всегда не доходили руки, указать направление, и пусть играется.

Пока не вернётся — отдыхать и радоваться жизни.

Телец

Итак, грибочки режем тоненько, раскладываем аккуратненько. Сыр сверху — ровным слоем, чуть сбрызнуть лимончиком, подавать, втайне тащась от самой себя. И не дай бог кто-то стырит кусочек до того, как на салфеточках будут разложены приборы!

Ножки перед сном моем, полотенечком отдельным вытираем. Полотенечко стираем, развешиваем, а когда высохнет — обязательно утюжком его.

Короче, женщина-Телец способна за*бать своей щепетильностью кого угодно. Но мужу внушает, что это и есть тот самый домашний уют, и без него жить ну никак нельзя.

Хрен она даст кому-то просто спокойно существовать. И не дай бог вытереть ноги тем полотенцем, что для рук! Специи у неё по баночкам, мужик — по струнке, детей умыть, построить, снова умыть. Склонна поработать. Но преподносит это как феерическое достижение.

Способна довести до горячки тем, что не может определиться. И вообще паника — второе имя женщины-Тельца. Если что-то вдруг не предусмотрено, Тельца начинает колбасить.

Именно поэтому не дай вам бог куда-то ехать с женщиной-Тельцом! В двухдневную поездку она возьмёт два чемодана, в которых (на всякий случай) будет: три юбки, шесть пар брюк, пять маечек, семь кофточек (вдруг холодно?) две курточки (вдруг ещё холоднее?), шуба (вдруг среди августа — и раз, зима!) три сумочки, туфли, сапоги и босоножки (а неизвестно, какая там погода!), восемь баночек, из которых надо умываться, десять тюбиков, из которых потом краситься, полтонны лекарств, топорик, верёвочная лестница, надувной плот…

…и кружевная салфеточка, которой надо будет накрыть в номере телевизор. Шоб было красиво.

Любит обвешиваться всякой фигнёй. Если на женщине-Тельце не навешано полтора килограмма золота и прочей яркой дребедени — это неправильный Телец.

Комфорт и удобство — превыше всего. Чтобы склонить женщину-Тельца к подвигам, её надо упаковать в мешок и уволочь к месту подвига. Хрен иначе её вытянешь из дома.

Именно поэтому часто живут как в фильме «О чём говорят мужчины»: «Какие-то незнакомые девушки, какое-то Отрадное, а завтра на работу… да ну его нафиг!».

Близнецы

-Дорогая, с тобой совершенно невозможно разговаривать, никогда не известно, что рванёт.

-Я старая?!

Жизнь с женщиной-Близнецами -это ментально жизнь на минном поле. А никогда не знаешь, что зачем. Потому что натурально в женщине-Близнецах тусует как минимум три человека, и у них там своя атмосфера.

Типичные Близнецы. Телефонный звонок:

-Дорогой, что тебе сварить? Могу гороховый суп, могу щи из кислой капусты.

-О, давай щи!

…Дома его будет ждать гороховый суп. Зачем звонила — непонятно.

Женщина-Близнецы втайне не верит в хорошее, искреннее и бескорыстное отношение людей друг к другу. Так же втайне она убеждена, что друзья существуют затем, чтоб однажды сделать пакость, а подруги спят и видят, как прибрать к рукам её мужа.

Женщины-Близнецы вообще весьма милы на людях, но не дай бог жить рядом.

Кстати, Близнецы майские хоть и имеют с июньскими общие черты, но у них разные характеры.

Майские — это карьеристки до мозга костей, командирши в юбках. Майские это вот: командуем, работаем, командуем (муж сбежал туда, где поспокойнее), работаем, командуем — ааааа, почему нет личной жизни?! Строить отношения на работе? Не положено! А положено раз в год одуплиться, взять билеты в джунгли Амазонки, купить панамку и поехать перетрахать всё племя. Потом нажраться постинора, сдать анализы на всевозможные инфекции и снова суровая бизнес-леди, которой нафиг ничего не нужно.

В ночи, в 2.30, рыдать в подушку: «Ааа, меня никто не люююбит!»

Июньские женщины-Близнецы чуть полегче и попроще.

В Африку на свидание из Питера? Да не вопрос, погнали! В Воронеж вот прям щас без денег? Отличная идея, всегда мечтала! Идёте ко мне в гости? Круто, жду, 4 часа утра, говорите? Да ладно, какая фигня!

Но, блин, если депрессия… то всё. Мне завтра сорок лет. Мне ничего не надо, жизнь не удалась и кончилась. Буду сидеть в кресле и вязать, пока не умру от истощения.

И, мужики, любая баба-Близнецы готова терпеть измены. Точнее, даже не так. Она в принципе готова быть несчастной и терпеть. Она вцепляется в мужика мёртвой хваткой, и даже если он заведомо ей не подходит и портит ей жизнь — она хрен его отпустит.

Рак

Вот как не знала, что сказать про мужчин-Раков, так и не знаю, что говорить про женщин. Для меня вообще странно, что Рак — это не земной знак. Основательные они какие-то. Приземлённые совсем.

Женщина-Рак — она вообще ничем не выделяется. С ней можно встречаться раз в полгода, потому что чаще нет времени ни у тебя, ни у неё, а через десять лет понять, что вы уже давно дружите.

Житейская пассивность приводит к тому, что женщине-Раку много не надо, она находит себе обычного партнера, который не хватает звёзд, берёт его, и начинает откладывать икру. Откладывает она её долго и не спеша. Она не спешит, даже если её зовут замуж. Ну а куда нам торопиться? А чего, пятнадцать лет вместе? Ну да, наверное, пора. Давай через пару лет обсудим?

Вообще, стебать женщин-Раков невозможно по определению, они поводов не дают. Ни простебать, ни по…(ну вы поняли).

Они доброжелательные, спокойные, хорошие. Всегда выручат и всегда бескорыстно, если только им не лень. Всегда выпьют с тобой чашку кофе и расскажут много интересных историй, всегда выслушают тебя и не перебьют. Хорошие такие бабы, все как одна. Надёжные друзья, надёжные жены. Скучноватый гороскоп про них получился, но вы уж простите, их негде кольнуть.