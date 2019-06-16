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Одиночество в кайф: 3 знака Зодиака, которые умеют наслаждаться собой

16.06.2019 12:50
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Одиночество в кайф: 3 знака Зодиака, которые умеют наслаждаться собой

Есть люди, которые более общительны, чем другие, и во многих случаях на это влияют звезды. Астрология давно выделила определенные знаки Зодиака, которые с большей вероятностью будут одинокими, пишет from-ua.
Но они не боятся одиночества, а наслаждаются им. Вот три самых одиноких знака Зодиака:
1) Козерог.
Козерог — это баран с рыбьим хвостом. Молчаливое и упрямое создание. О том, что происходит внутри, он часто сам не знает, потому что не может в себе разобраться.
По большей части, Козероги — люди одинокие, что неудивительно, ведь жить с ними бок о бок очень тяжело. Они предпочитают одиночество, пока не найдут человека, который будет мотивировать их двигаться вперед.
Они немного далеки от сентиментальности и не умеют поддерживать романтику в любовных отношениях. Они устают от присутствия в доме другого человека, и нуждаются в личном пространстве.
2) Скорпион.
У Скорпиона по праву репутация самого мощного, таинственного и сексуального знака. Страсть, желание и власть идут рука об руку в его жизни.
Скорпион справляется с самыми тяжелыми жизненными ситуациями. Они презирают слабость, душевную вялость в себе и окружающих. Всегда одинок, потому что ему редко удается найти контакт с людьми.
Кроме того, Скорпионы очень осторожны и подозрительны, когда приближают к себе людей. Из-за их тяжелого характера рядом с ними остаются только самые преданные и любящие люди.
3) Дева.
Девы - горящий лед, они не показывают свои чувства и любовь, доказывая делами гораздо больше, чем можно показать словами. Девы держат слово.
Они строят отношения, рассчитывая главным образом на моральную честность, чистоту, глубокое целомудрие, привязанность. Если это по каким-то причинам оказывается невозможным, то Девы предпочтут одиночество.
Кроме того, Дева чрезвычайно преданна своей работе и своему личному совершенствованию. Люди этого знака Зодиака слишком придирчивы и занудны, чтобы привлекать противоположный пол.



Теги: Донбасс, одиночество, знаки Зодиака
 
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