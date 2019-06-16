Пять случаев, когда страховая не оплатит ремонт авто при ДТП

16.06.2019 14:01

Страховые компании, как правило, оптимизируют расходную часть своего бюджета и всегда ищут повод не платить в случае ДТП, пишет from-ua.

Водители, которые застраховали свой автомобиль, считают, что лишили себя проблем в случае ДТП. Однако, если страховая компания оплатит ремонт “чужого” автомобиля, не исключено, что в дальнейшем эти средства она взыщет именно с виновника ДТП, который приобрел автогражданку.

Такое взыскание средств возможно в случае:

1. Если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения;

2. Если водитель управлял без права на управление соответствующей категории;

3. Если после ДТП водитель самовольно покинул место происшествия;

4. Если автомобиль был в неисправном техническом состоянии;

5. Если водитель не уведомил компанию о ДТП в предусмотренные сроки.

Если виновник ДТП не возвращает эти средства добровольно, то компания взимает их в судебном порядке. Также в случае проигрыша дела, виновнику нужно будет оплатить судебные издержки страховой компании, а это также несколько тысяч гривен.