Приметы на Троицу 16 июня 2019 года

16.06.2019 10:36

У Дня Святой Троицы есть множество традиций, которые соблюдаются много веков. За долгое время в народе сложилось немало примет и поверий про этот праздник, которые и по сей день помогают людям избегать неприятностей и привлекать в жизнь благополучие, пишет dailyhoro.

Троица — один из главных церковных праздников. Событие не имеет определенной даты и зависит от празднования Пасхи. Троицу отмечают на пятидесятый день после Светлого Христова Воскресения, и в 2019 году торжество приходится на 16 июня.

Эксперты сайта dailyhoro.ru познакомят вас с основными приметами этого дня, которые пришли к нам из глубины веков. Большинство из них касается бытовых дел: оказывается, определенные действия в праздник помогают привлечь удачу, а другие, напротив, отталкивают ее и навлекают беду.

1. По примете, украсить дом на праздник березовыми ветками и букетами полевых цветов — к счастью.

2. На Троицу обязательно зажигают свечи в память об усопших родственниках. Это помогает получить родовую защиту и не забывать свои корни.

3. По примете, на Троицу нужно украсить дом свежей зеленью, чтобы русалки и прочая нечисть не могли навредить домочадцам.

4. По народным поверьям, на Троицу свадьбу играть — к худу. В этот день родственники лишь договаривались о будущем торжестве, чтобы молодые после венчания жили долго и счастливо.

5. На Троицу нельзя работать. Тем, кто нарушает запрет, грозят неприятности. Запрет касается рукоделия, работ во дворе, поле и огороде.

6. По примете, купаться на Троицу — кликать покойника. Согласно поверью, в день праздника русалки могут утащить того, кто отважится зайти в водоем или прополоскать в нем белье.

7. Нельзя в день праздника тревожить землю, иначе урожай пропадет, а тому, кто нарушил запрет, грозит не только голод, но и прочие бытовые неприятности вплоть до пожара.

8. Примета гласит, что тем, кто на Троицу соберется за столом большой семьей, будет счастье на целый год.

9. Считается, что гадания на Троицу самые достоверные. Кроме того, загаданные желания обязательно сбудутся, если они идут от самого сердца и не содержат корысти.

10. Поверья гласят, что если в доме на праздник будет трава любисток, то никакое зло не проникнет в жилище и не сможет навредить.

11. На Троицу обязательно плетут венки и пускают их по воде, чтобы привлечь в жизнь счастье и процветание. По примете, венок, плывущий ровно, сулит семье благополучный год.

12. В день праздника заготавливают березовые веники. Считается, что в них заключена целебная сила, которая помогает изгнать хвори и недуги.

13. Примета гласит, что на Троицу русалки разгуливают по полям и лесам, поэтому ходить в одиночку в безлюдные места не рекомендуется. Наши предки верили, что русалки завлекают одиноких парней и мужчин, поэтому им нельзя принимать приглашение от незнакомых девушек присоединиться к хороводу или погулять по лесу.