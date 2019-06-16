Ученые назвали идеальную для хорошего здоровья продолжительность сна

16.06.2019 15:06

Британские ученые выяснили, какой должна быть продолжительность сна, оптимальная для сохранения красоты и хорошего самочувствия. Об этом сообщает ДонПресс.

По мнению исследователей, некоторые люди могут не очень хорошо выглядеть по утрам именно из-за неправильного режима сна. Также, несоблюдение данного режима может привести к депрессии, раздражительности и плохому настроению.

По последним исследованиям, самая оптимальная продолжительность сна— 9 часов 10 минут. Ученые рекомендуют ложиться в 21:45 и вставать в 6:55 утра.

Соблюдение такого режима снимет накопленные за день усталость и стресс.