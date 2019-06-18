Путин готовит украинцам настоящий ад

18.06.2019 20:23

Совсем скоро президент России Владимир Путин может окончательно выйти из себя и пойти на крайние меры, пишет Политека.

Об этом предупредил астролог Влад Росс.

Он напомнил, что главнокомандующий российской армии имеет доступ к ядерному оружию, которое может в любой момент применить против врагов.

Согласно прогнозу эксперта, под удар России рискуют попасть ближайшие соседи: Украина, Беларусь, Казахстан или страны Прибалтики. Он определил дату, когда Владимир Путин должен устроить небывалые разрушения.

«Самая опасная ситуация, когда Путин может слететь с катушек, сложится в 2020 году. Это самый опасный год, когда он может превратиться в крысу, загнанную в угол. Он может быть готовым на все, поскольку экономика Российской Федерации будет продолжать стагнировать, новую гонку вооружений Россия просто не потянет по экономическим причинам — иначе она просто развалится», — утверждает Влад Росс.

Как намекает астролог, именно психическое расстройство сделают Владимира Путина максимально опасным правителем. По его указанию российские военные способны превратить целые страны в настоящий ад. Исследователь космоса сообщил, что людям надо продержаться до конца года. Ведь 21 декабря 2020-го состоится королевское соединение Сатурна и Юпитера в знаке Водолея. Это космическое явление должно уберечь мировое сообщество от тотального уничтожения.

Кроме того, Влад Росс предсказал масштабные геополитические изменения в будущем году. По его словам, в странах с диктаторским режимом власти начнутся революции и серьезные перемены: «Могут быть снесены головы людей, которые находятся у власти слишком долго — по 15-20 лет. Путин, Назарбаев, Лукашенко».