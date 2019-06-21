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Назван главный вред от использования смартфона
21.06.2019 16:23
Ученые из Австралии провели ряд исследований, в ходе которых они выяснили, что у молодых людей на черепах вырастают костные наросты из-за частого использования смартфонов, передает ДонПресс.
По мнению специалистов, это происходит из-за смещения нагрузки от позвоночника к мышцам головы и ее наклоном вперед.
Ученые предполагают, что их открытие можно считать первой документацией физиологической адаптации организма к использованию современных технологий.
Теги: Донбасс, смартфон, вред
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