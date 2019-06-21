Назван способ определения рака легких по пальцам и ногтям

21.06.2019 22:09

Самым главным свидетельством заболевания могут быть отечность пальцев рук и ног.

Врачи из Британии провели исследование и выяснили, что рак легких можно определить по пальцам и ногтям. Они выявили несколько признаков этого заболевания.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Злокачественная опухоль начинает выделять гормоноподобные химические вещества, которые вызывают такую реакцию. Кроме того, онкологические заболевания влияют на ногти: они становятся блестящими и гибкими. Этот симптом называют гипертрофической легочной остеоартропатией, которая характеризуется деформацией костей и суставов.

Помимо определения онкологических заболеваний по пальцам и ногтям, существуют и другие признаки рака легких.

Он характеризуется появлением постоянного кашля, одышки и воспалений во рту. Кроме того, свидетельством возможного рака легких может стать изменения в голосе: он становится более низким и хриплым.