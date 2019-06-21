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Приметы на 21 июня: что нельзя делать
21 июня - астрономический рубеж весны и лета. В этот период самые длинные дни и самые короткие ночи. Росы, выпавшие в этот день, считаются вещими. Если утром они появились, то даже если лето жаркое и сухое, урожай конопли и льна будет хорошим, пишут Подробности.
В Федоров день почитали колодезников – особый разряд мастеров-знатоков, имеющих свои профессиональные секреты. Они знали, как обнаружить место, где есть подземные ключи, как возвести колодец, на какую глубину его копать и пр. Феодора Стратилата колодезники считали своим покровителем, а день его почитания – своим профессиональным праздником.
Верили, что вода в колодце, вырытом в этот день, будет всегда чистая и убережет от лихого глаза. Даже существовал специальный обряд. На место, где планировали рыть колодец, вечером 20 июня клали сковороду, а на восходе солнца 21 июня ее снимали. Если сковорода покрыта каплями воды, то в колодце, вырытом в этом месте, будет вода. Если на сковороде мало капель, то колодец будет маловодным. Совершенно сухая сковорода показывает, что рыть колодец бессмысленно, потому что воды в нем не будет. Еще место для колодца определяли по туманам: где на рассвете туман первым ложится, там и надо копать колодец.
В народе говорили: "Федор Стратилат грозами богат". Молния и гром в эти дни – дурной знак, предвещающий плохую уборку сена.
Приметы на 21 июня
Если во время грозы слышны громкие раскаты грома, то жди затяжного ненастья.
Сильная роса – к ясному дню.
Утром раскатистый гром – не к добру. Сложно будет вовремя сено убрать. Дождь-сеногной все погноит, если с уборкой не поспешить.
Звонкий гром – на ливень, глухой – на тихий дождь.
Если до полудня роса не высохла, то в этот день дождя не будет.
За три часа до грозы птицы петь перестают.
Град на Федора обещает холодное лето, но, несмотря на это, удастся собрать хороший урожай.
Грачи хрипло каркают – скоро будет гроза.
Сон с 20 на 21 июня исполнится в точности. А вот сновидение, увиденное днем 21 июня, пустое.
Теги: Донбасс, праздник, приметы
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