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5 самых опасных дней в июле 2019 года

28.06.2019 16:57
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5 самых опасных дней в июле 2019 года

Зная о том, какие дни июля наиболее опасны, можно правильно спланировать дела. Астрологи рекомендуют быть особенно внимательными и осторожными в такие дни, пишет from-ua.
В целом июль окажется довольно благоприятным временем, но этот месяц будет омрачен двумя затмениями: солнечным 2 июля и лунным в ночь с 16 на 17 июля. Это продуктивный месяц, но в опасные дни лучше снизить активность и проявлять максимальную осторожность.
2 июля — солнечное затмение, день любовных неудач
Нас ожидает полное солнечное затмение в 10 градусах Знака Рака. Это значит, что ожидаются большие проблемы в плане семейного общения, поиска любви. Влюбленные могут встретиться с волной негатива, исходящей от окружающих и от них самих. Это будет время ссор, конфликтов, сплетен и лицемерия. Также велика вероятность разочарований в людях.
Важно принимать людей такими, какие они есть — со всеми их недостатками, страхами и странностями. Идеальных людей не бывает, и 2 июля тому станет самым верным подтверждением. Затмение — день расцвета эгоистичности и раздражительности.
7 июля — день внутреннего хаоса и лени
Растущая Луна в этот день будет находиться в Знаке Девы. Такое сочетание негативно сказывается на внутреннем мире людей. Многие начинают нарушать данные себе и окружающим обещания, что отпугивает удачу. Также из-за диссонанса Луны и Девы многие начинают лениться, людям сложнее бороться с прокрастинацией и другими вредными привычками.
В этот день Луна также будет находиться в тригоне с Плутоном. Такой аспект означает, что у многих людей утратится стимул к саморазвитию. Преодолевать препятствия будет сложнее. Единственное, что может минимизировать риск неурядиц в этот день, — тот факт, что это будет воскресенье. Лучше не браться за важные дела, а просто отдохнуть как следует.
16 и 17 июля — лунное затмение, дни проблем в делах
Частичное лунное затмение пройдет в Знаке Козерога, который отвечает за самоутверждение людей, нашу идеологию. Само пребывание Луны в Козероге в Полнолуние и в момент роста Луны — это дни крайне опасные. Затмение усилит эту волну негатива, из-за чего люди могут стать жадными. Скупость негативно отразится на всех сферах жизни без исключения. Кроме того, возможно обострение ревности. Заговоры помогут сгладить острые углы, но не решат проблему полностью.
Затмение в Козероге заберет у многих людей вдохновение. Творческим личностям будет сложнее справляться с работой, но стоит помнить о том, что из любой ситуации всегда есть выход. Главное — это оставаться верными своим принципам. Лунное затмение постарается направить нас по ложному пути.
24 июля — день эмоциональных проблем
Убывающая Луна в Овне — опасное время, в которое люди часто относятся к себе слишком требовательно. У многих в этот день могут начаться проблемы с уверенностью в себе. Это будет выражаться в недовольстве своей внешностью, в обострении комплексов, вызванном серьезным диссонансом между Луной и звездами.
Дополнительные проблемы принесет квадратура Луны с Меркурием. Меркурий — планета, которая может провоцировать скандалы, когда настроение Луны не из лучших. 24 июля так и произойдет. Также Меркурий ведает памятью людей и дарит удачу в длительных поездках. В этот день все с точностью до наоборот — лучше избегать смены обстановки и поездок.



Теги: Донбасс, астрология, июль, день
 
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