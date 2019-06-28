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8 фактов о Конституции, которых вы, возможно, не знали
Сегодня, в годовщину принятия Основного Закона Украины, хотим напомнить 8 фактов об украинской Конституции, которых вы, возможно, не знали, пишет 0629.
Факт первый
Первая Конституция в мире была написана украинцем, гетманом Войска Запорожского Пилипом Орликом (его имя теперь носит одна из улиц Мариуполя и аэропорт во Франции).
Факт второй
Первая Конституция независимой Украины разрабатывалась в течение четырех лет. В первоначальный текст, после всенародного обсуждения, было внесено 50 тысяч правок! Основной Закон должны были принять в 1994 году, однако началось противостояние между парламентом и тогдашним президентом Кучмой, который хотел сохранить свой контроль над страной. В конце концов, внести документ на рассмотрение парламента удалось только в июне 1996 года. Депутаты внесли 6 тысяч правок в текст Конституции. Но эти изменения не устраивали Кучму. И тогда он решил вынести принятие закона на всеукраинский референдум, чтобы продавить свою редакцию. Чтобы не допустить этого, парламентарии максимально ускорили рассмотрение законопроекта. Чтобы им помешать, Кучма приказал главам областных администраций отозвать депутатов, чтобы для голосования не было кворума. Спикер парламента Александр Мороз вынужденно принимает решение не закрывать работу сессии до тех пор, пока Конституция не будет принята. Заседание Рады длилось рекордных 23 часа, и в результате Украина получила Конституцию.
Факт третий
Текст Основного Закона менялся уже пять раз. Еще, как минимум, дважды попытки изменить Конституцию были безуспешными.
Факт четвертый
До 2004 года Украина была президентской республикой. С 2004 по 2010 годы – парламентско-президентской. В 2010-м - снова президентской. В 2014 году Верховная Рада восстановила действие Конституции 2004 года, и Украина снова стала парламентско-президентской.
Факт пятый
Первая серьезная попытка изменить Конституцию была предпринята Кучмой в 2000 году. Он хотел ввести двухпалатный парламент, расширить основания для роспуска парламента, сократить число депутатов с 450 до 300 и снять депутатскую неприкосновенность. Чтобы принять эти изменения, Кучма инициировал всенародный референдум, который поддержало инициативы президента. Однако ситуация 2000 года показала: референдум - это рекомендательная норма, а не обязательная. Парламент не стал имплементировать итоги референдума. Конституция осталась неизменной.
Факт шестой
С тех пор, как в 2004 году Верховная Рада ограничила полномочия президента, не было ни одного гаранта Конституции (кроме Порошенко), который бы ни старался вернуть себе прежние полномочия. Первым отмены Конституции 2004 года добивался Виктор Ющенко. В 2007 году он захотел создать конституционный совет для разработки изменений, но у него ничего не вышло. Зато вышло у Януковича. В 2010 году он узурпировал власть руками парламента, который нашел 300 голосов, чтобы узаконить несуществующие «нарушения процедуры». И по этим надуманным причинам отменил Конституцию 2004 года. Законность была восстановлена только в 2014 году.
Факт седьмой
Начиная с 2014 года, после возврата к Конституции 2004 года, Основной закон менялся еще дважды: в 2016-м – внесены изменения, необходимые для проведения реформы судебной системы, и в 2018-м – в Конституции был закреплен курс на ЕС и НАТО. Обязанность реализации евроинтеграционного вектора, по Конституции, возложена на парламент.
Факт восьмой
В Верховной Раде ожидает свой очереди еще один пакет изменений в Конституцию. Он был принят в 2015 году в первом чтении. Пакет предусматривает завершение децентрализации, введение института префектов, предоставление президенту права распускать местные советы и возможность специфического порядка осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Закон до сих пор не прошел второе чтение.
Теги: Донбасс, Конституция, День Конституции
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