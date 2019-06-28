Все рубрики раздела
- Идеальная профессия для каждого знака зодиака14:31
- 29 июня: праздник, именины, календарь, Тихон Тихий, обряды дня12:14
- Українські шахтарі можуть залишитися без роботи: у чому причина11:28
- Думаете, американцы за Украину воюют? Им плевать на нас - Михаил Чаплыга10:10
- Путин с Трампом договорились, сколько еще продлится война на Донбассе09:12
- Разведением войск в Станице Луганской Путина умиротворить не получится - Бутусов21:10
- Как организовать доставку товаров из Европы в Украину для интернет-магазина20:20
- В ПАСЕ проиграла не Украина, а политика Порошенко19:21
- 8 фактов о Конституции, которых вы, возможно, не знали18:48
- Европа нас предала? Давайте начистоту о лицемерии украинцев17:57
Донбасс-только начало: эксперт озвучил пугающий прогноз для Украины
Как пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Андреас Умланд, научный сотрудник киевского Института евроатлантической интеграции и внештатный сотрудник Центра европейской безопасности в Праге, Россия в гибридной войне против Украины открыла для себя новое пространство для конфронтации: международные воды оккупированного Крыма и Азовского моря, пишет mhub.top.
Так, конфликт, произошедший 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, указывает на то, что «очаг российско-украинского военного конфликта может постепенно переместиться с Донбасса к Азовскому морю», полагает эксперт. Если на море еще произойдут подобные инциденты, то это может привести к закрытию портов Азовского моря для судоходства. Подобное развитие событий будет иметь серьезные экономические последствия.
«Украина не в состоянии просто перевести текущую торговлю, осуществляемую через Мариуполь и Бердянск, на другие маршруты. Эскалация в Азовском море еще больше подорвет и без того пошатнувшуюся социальную стабильность в юго-восточном регионе Украины и, вероятно, приведет к снижению экономического роста страны», – подчеркивает Умланд.
Развитию напряженности на побережье Крыма и юго-восточной Украины могут способствовать несколько одновременно действующих катализаторов, считает эксперт.
«Главным фактором, благоприятствующим возможной эскалации у Азовского моря, является запоздалая и ограниченная реакция Запада на конфронтацию в Керченском проливе», – указал Умланд.
На арест украинских моряков в прошлом году ЕС отреагировал нерешительно. Вместо этого Запад направил Москве множество вербальных и символических сигналов. «Такие, по сей день в основном нематериальные реакции Запада могут воодушевить Кремль на то, чтобы сместить российскую военную и прочую антиукраинскую деятельность с Донбасса к Азовскому морю», – считает автор статьи.
Вторым дестабилизирующим фактором в Азовском море и в Крыму является отсутствие международных организаций в регионе. «На юго-востоке Украины Кремль откровенно блокирует даже минимальное присутствие невооруженных наблюдателей из ОБСЕ и других организаций, не говоря уже о вооруженной миссии ООН», – говорится в публикации.
«Третьим фактором, который потенциально может смотивировать Кремль к дальнейшим авантюрным действиям между Азовским и Черным морями, может стать техническая неисправность или экономическая неэффективность нового моста над Керченским проливом», – полагает Умланд.
«Возможное закрытие или вовсе обрушение моста нанесет тяжелый удар по сформированному после аннексии Крыма общественному образу путинского режима и сделает более вероятными отвлекающие маневры со стороны Кремля – включая военные», – говорится в статье.
Другой инфраструктурной проблемой является для Кремля затруднительная ситуация с обеспечением Крыма пресной водой. В 2014 году Киев перекрыл подачу воды в Крым через Северо-Крымский канал.
Для решения этой проблемы Москва с 2014 года сделала мало, указывает Умланд. Если в ближайшее время проблема не будет решена, «жители Крыма будут все больше ощущать на себе последствия недостаточного водообеспечения в экономике и в конечном итоге и в повседневной жизни. Рост социальной напряженности на полуострове может дать еще один импульс сценариям эскалации. Москва, например, может попытаться взять под свой контроль закрытый на данный момент канал между Крымом и Днепром. В результате такой крупной военной операции регулярные российские войска окажутся глубоко внутри Украины, что может привести к началу новой, теперь официальной войны с участием регулярной армии», – пишет эксперт.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, прогноз
- В МИД РФ заговорили о возобновлении отношений с Украиной
- Макмастер: Пришло время для жесткого разговора с Россией
- Кремль переводит войну на Донбассе в другую плоскость
- В России рассказали, стоит ли Украине готовиться к «московским сюрпризам»
- Революция в России? Появился печальный прогноз для Украины. ВИДЕО
- Россию хотят вернуть в ПАСЕ: появилась жесткая реакция МИД Украины
- Обстрел Золотого-4: Воронки и поврежденный дом15:48
- "Азовцы" отследили под Горловкой российский "Элерон": обнародованы кадры погони за дроном. ВИДЕО15:08
- Вооруженные боевики «ДНР» без причин задерживают наблюдателей СММ ОБСЕ 14:12
- Стрелков: "Под Донецком и Горловкой всю ночь шли артиллерийские бои, гремели канонады - у нас огромные потери"13:24
- Боевики «ДНР» минируют дороги в районе н.п. Петровское и Викторовка 13:11
- Члены НВФ из гранатометов обстреляли жилой сектор в Золотом-412:50
- Минус 6 боевиков за сутки: ВСУ жестко пресекли артобстрелы "Л/ДНР" по всему фронту12:32
- «Подняли вопль»: В «ЛНР» отреагировали на заявление Порошенко по Крыму11:11
- В неподконтрольной Макеевке женщина пыталась покончить жизнь самоубийством10:44
- В «ДНР» гражданку Украины отправили в колонию на 12 лет09:45
- В РФ выдвинули обвинения пленным украинским морякам16:14
- Обстрел Золотого-4: Воронки и поврежденный дом15:48
- Стреляла из винтовки: под Житомиром подружка ранила 10-летнюю девочку15:33
- "Азовцы" отследили под Горловкой российский "Элерон": обнародованы кадры погони за дроном. ВИДЕО15:08
- У Путина надеются на «нормандский формат»: вся надежда на Зеленского14:47
- Идеальная профессия для каждого знака зодиака14:31
- Вооруженные боевики «ДНР» без причин задерживают наблюдателей СММ ОБСЕ 14:12
- Путин сделал важное заявление по поводу освобождения украинских моряков13:49
- Стрелков: "Под Донецком и Горловкой всю ночь шли артиллерийские бои, гремели канонады - у нас огромные потери"13:24
- Боевики «ДНР» минируют дороги в районе н.п. Петровское и Викторовка 13:11
- Идеальная профессия для каждого знака зодиака14:31
- 29 июня: праздник, именины, календарь, Тихон Тихий, обряды дня12:14
- Українські шахтарі можуть залишитися без роботи: у чому причина11:28
- Думаете, американцы за Украину воюют? Им плевать на нас - Михаил Чаплыга10:10
- Путин с Трампом договорились, сколько еще продлится война на Донбассе09:12
- Разведением войск в Станице Луганской Путина умиротворить не получится - Бутусов21:10
- Как организовать доставку товаров из Европы в Украину для интернет-магазина20:20
- В ПАСЕ проиграла не Украина, а политика Порошенко19:21
- 8 фактов о Конституции, которых вы, возможно, не знали18:48
- Европа нас предала? Давайте начистоту о лицемерии украинцев17:57
- Кремль выдвинул Украине жесткий ультиматум: чего хочет Путин?
- Зеленский изменит жизнь миллионов украинцев одним документом, детали исторической реформы
- В Мариуполе дорогу к пляжу прегородил “поезд-призрак”
- Мобильные операторы Украины собираются изменить условия тарификации
- Названа неожиданная смертельная опасность смартфонов
- Названы знаки Зодиака, более остальных склонные к криминалу
- «Война, одним словом»: Ходаковский опубликовал фото с важной трассы в ОРДО
- Путин с Трампом договорились, сколько еще продлится война на Донбассе
- Европа нас предала? Давайте начистоту о лицемерии украинцев
- Жители жарких стран подсказали, как пережить жару