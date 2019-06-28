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Названы действенные способы уберечься от комаров
В условиях влажной и жаркой погоды комары чувствуют себя более чем комфортно, поэтому насекомые будут терроризировать всех до конца лета.
В связи с этим возникает вопрос, как защититься от кровопийц, сохранив здоровый вид кожи. По словам экспертов, насекомые могут переносить различные инфекции. При выделении пота человеческие поры открываются, что позволяет комарам занести инфекцию глубоко под кожу, передает "Диалог.UA".
Помимо привычных всем средств против насекомых, есть ряд нетрадиционных методов защиты, такие как герань, ваниль или эфирное масло на основе цитрунеллы - представителя семейства лимонных. Специалисты предупреждают, что экстракты на основе цитрунеллы могут привести к аллергической реакции, поэтому их нужно растворять в теплой воде. По мнению экспертов, кремы от комаров более эффективны, по сравнению со спреями, поскольку они дольше остаются на коже и легче поглощаются, тогда как спреи очень быстро выветриваются.
Теги: Донбасс, комар, крем, спрей
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