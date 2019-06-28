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Названы знаки Зодиака, более остальных склонные к криминалу
В силу особенностей своего характера некоторые люди имеют наклонности криминального характера.
Такая категория людей запросто может перешагнуть закон, они притягивают к себе неприятности, всегда в их окружении есть люди с криминальным прошлым, пишет from-ua.
Водолей
Представители этого знака не считают себя «злодеями» и преступниками, но если возникнет такая необходимость, то они смогут нарушить закон.
Водолеи стремятся улучшить свою жизнь и любят находиться в комфортных условиях, что иногда вынуждает их быть «выше большинства законов». При этом Водолеи всегда найдут своим действиям оправдание.
Овен
Представители этого знака зачастую поступают по-своему, чтобы достигнуть намеченной цели. Для них не составит труда игнорировать законы и запреты.
Также Овны склонны к физическому насилию, могут без зазрения совести уничтожить чужое имущество. С такими людьми следует быть очень аккуратными в общении.
Скорпион
Этот знак Зодиака склонен к преступной деятельности. Скорпионов просто манит преступный мир. Несмотря на внешнее спокойствие, они готовы в любую минуту перешагнуть закон и начать преступную деятельность.
При этом Скорпионы очень хитры и изворотливы, что помогает им избегать наказания.
Теги: Донбасс, криминал, знаки Зодиака
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