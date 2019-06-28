Не поможет даже диета: медики рассказали о симптоме, мешающем сбросить вес

28.06.2019 14:24

Если человек придерживается строгой диеты и употребляет только здоровые продукты питания, это еще не означает, что ему удастся сбросить вес. Как информирует replyua.net, медики смогли доказать, что высокий уровень стресса приводит к развитию ожирения даже у людей, ведущих здоровый образ жизни.

Врачи подчеркнули, что во время стресса резко повышается уровень гормона кортизола, который оказывает влияние на щитовидную железу, что, в свою очередь, резко повышает аппетит и крайне негативно влияет на обменные процессы. Чем выше уровень стресса, тем медленнее работает щитовидная железа и тем хуже происходят жиросжигательные процессы. Также кортизол влияет на стимуляцию некоторых отделов мозга во время сна, что может вызвать повышение синтеза грелина – гормона, который отвечает за голод. По словам исследователей, в этом случае люди начинают переедать.

Медики советуют всем, кто хочет расстаться с лишним весом, внимательно следить за своим эмоциональным состоянием. Если вы постоянно подвергаете свой организм стрессам, обязательно обратитесь к специалистам. Они помогут вам преодолеть сложное эмоциональное состояние. Как утверждают эксперты, только поборов сильнейший стресс, можно задуматься о похудении.