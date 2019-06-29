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29 июня: праздник, именины, календарь, Тихон Тихий, обряды дня
29 июня — 180-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 185 дней, пишет АиФ.
Международный день
В июне 2014 года Генеральная Ассамблея ООН заслушала доклад Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи по тропикам.
В 2016 году ООН в память о дате доклада, состоявшегося 29 июня, постановила учредить Международный день тропиков и отмечать его ежегодно в этот день.
Православные празднования
• память святителя Тихона, епископа Амафунтского (425);
• память священномученика Тигрия, пресвитера, и мученика Евтропия, чтеца (ок. 404).
Католические празднования
• День святых апостолов Петра и Павла у западных христиан.
Апостолы Петр и Павел особо почитаются как ученики Иисуса Христа, которые после смерти и воскресения Христа начали проповедовать и распространять учение Евангелия по всему миру.
День ангела (именины)
Константин, Михаил, Моисей, Петр.
Исторические события
1174 — Полтава впервые упомянута в Ипатьевской летописи, под названием Лтава. Название Полтава появилось в 1430 году.
1613 — во время премьеры «Генриха VIII» Шекспира сгорел театр Глобус.
1888 — сделана одна из старейших сохранившихся звукозаписей. Оратория Генделя «Израиль в Египте», исполнявшаяся хором из 4000 голосов на Генделевском фестивале в лондонском Хрустальном Дворце, была записана на усовершенствованный фонограф Эдисона.
1922 — Федор Шаляпин уехал на гастроли за границу и больше в Россию не возвращался.
1964 — создан пульт дистанционного управления телевизором.
1990 — Литва приостановила действие Декларации о суверенитете на время переговоров с правительством СССР.
Родились
• Антуан де Сент-Экзюпери (1900-1944) — французский писатель и летчик (сказка «Маленький принц»).
• Лерой Андерсон (1908-1975) — американский композитор, соединивший джаз с классикой.
• Бернард Херрманн (1911-1975) — американский композитор, лауреат премии «Оскар».
• Брайан Герберт (род. 1947) — американский писатель-фантаст, сын писателя Фрэнка Герберта, автор продолжения цикла о Дюне.
Скончались
• Монтесума II (1466 или 1467-1520) — император ацтеков (1502—1520).
• Элизабет Браунинг (1806-1861) — английская поэтесса.
• Кэтрин Хепберн (1907-2003) — американская киноактриса (фильмы «Воспитание крошки», «Африканская королева», «Лев зимой»).
• Василий Слипак (1974-2016) — украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы.
Народный календарь: Тихон Тихий
Святитель Тихон, чья память чтится Православной церковью в этот день, родился в городе Амафунте на острове Кипр.
Считалось, что с этой даты начинают затихать певчие птицы — лишь соловей продолжает петь до Петрова дня. Тихо ходят и звери — хоронятся в норы.
Говорили также: «На Тихона солнце идет тихо». Удивительно, но это наблюдение подтвердила современная наука: по подсчетам астрономов, к концу июня Земля сбавляет скорость движения по орбите — по сравнению с 1 января.
Кроме всего прочего, к святому Тихону обращались за помощью от зубной боли. Во время молитвы говорили такие слова: «Святой Тихон, утиши, господи, болезни и вся недуги зубные!».
Теги: Донбасс, праздник, календарь, обряд
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