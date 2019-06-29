Астропрогноз на июль 2019: 4 знака Зодиака, которым полезно вспомнить прошлое

29.06.2019 20:24

В июле 2019 Меркурий снова повернет в ретроградное движение и начнет двигаться по уже пройденному чуть ранее пути. Это значит, что многие будут каким-то образом возвращаться к прошлому. Это могут быть как будто случайные события, которые напомнят вам о давно минувших днях, либо могут возникнуть люди из прошлого, с которыми вы когда-то были знакомы, но давно ничего о них не слышали, пишет esotericblog.

Чтобы снизить негативные влияния быстрой планеты, можно самостоятельно попробовать инициировать какие-то события, связанные с анализом прошлых ситуаций. Кстати, это еще и прекрасная возможность исправить какие-то прежние ошибки. Особенно важно будет обратиться к прошлому следующим знакам Зодиака:

♊ БЛИЗНЕЦЫ (Асцендент или Солнце в Близнецах)

Ваша родная планета Меркурий войдет в статичное положение уже 3 июля 2019, и похожая ситуация будет происходить в самом конце месяца (примерно с 28 июля 2019), когда планета будет готовиться к выходу из ретро движения. Это значит, что практически весь месяц у вас будет возможность каким-то образом исправить или вернуть прошлое.

В первой половине месяца советуем вам заняться какими-то старыми документами или какой-то информацией, с которой вы сталкивались ранее. Это прекрасная возможность дочитать книги или досмотреть какие-то сериалы. Это также могут быть любые вопросы, связанные с близкими родственниками (например, братьями/сестрами), либо соседями.

Во второй половине месяца хорошо завершить дела, которые имеют отношение к финансовой сфере. Очень хорошо отдать старые долги, рассчитываться по кредитам. Это будет хорошим сигналом к приходу новых денег вместо старых долгов. Причем, ваших собственных, которые уже не нужно будет отдавать, а которые можно будет потратить на себя.

♍ ДЕВА (Асцендент или Солнце в Деве)

Представители вашего знака Зодиака поначалу не будут в восторге от того, что Меркурий повернет в обратном направлении. Думайте об этом событии так, что на самом деле быстрая планета вовсе не умеет двигаться назад и все происходит совсем не так, как кажется поначалу. Все что будет происходить – к лучшему.

В первой половине месяца у вас будет возможность взглянуть на ситуации вашего прошлого нестандартно, подключив при этом свою интуицию и свои чувства. Если вы чувствуете, что ошибки прошлого все еще висят над вами, было бы отлично поработать с этой проблемой, обратившись к психологу или другим специалистам, которые помогают улучшать качество жизни, закрывая старые темы.

ТЕЛЕЦ (Асцендент или Солнце в Тельце)

В этом месяце вы имеете возможность вернуться к темам семьи и рода, хорошо вспомнить своих предков, узнать что-то о них, чего вы не знали. Расспросите родственников о том, что они могут вспомнить. Неплохо также смотреть старые семейные фото и детские фотографии, вспоминать свое детство. Вполне вероятно, что эти воспоминания могут дать вам какую-то важную информацию, либо вы узнаете что-то совершенно новое о своей семье и своем роде.

Во второй половине месяца не исключены встречи со старыми знакомыми. Может быть, вы просто случайно столкнетесь на улице или в транспорте, либо узнаете о них информацию от других людей. Что делать с этой информацией – решать вам, но в любом случае у вас будет возможность оценить свой опыт, подумать о том, что сбылось в вашей жизни, и что вы еще хотите, чтобы сбылось.

♌ ЛЕВ (Асцендент или Солнце во Льве)

Меркурий в первой половине июля 2019 будет идти ретроградно по вашему родному знаку, давая вам возможность оглянуться назад и сравнить себя прошлого с нынешним. Вполне может быть, что вы захотите вернуться к какому-то старому имиджу или достанете из шкафа одежду, о которой давно забыли, но которую захочется вновь носить.

В этом месяце вы также сможете оценить, насколько вы изменились и стали ли лучше. Вполне вероятно, что вы будете очень горды собой, потому что почувствуете, как выросли, как стали на ступень выше. Это полезно, чтобы вы могли понять, что вам нужно делать дальше и надо ли что-то поменять в своих целях.

Во второй половине месяца очень хорошо обратиться к тайным знаниям или психологии. Это особенно актуально, если вы когда-то что-то уже пытались изучать по этим темам, но по какой-то причине забросили или просто забыли.