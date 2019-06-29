Идеальная профессия для каждого знака зодиака

29.06.2019 14:31

Выбор профессии – одно из ключевых решений, которое человек принимает в жизни. Работе мы посвящаем треть своего времени, а значит от того, добиваемся ли мы успехов на профессиональном поприще и получаем ли удовольствие от работы, зависит не только финансовое благосостояние, но и внутренняя гармония, пишут Подробности.

Овен

Невероятно активным представителям знака Овен подойдет профессия, подразумевающая постоянные поездки, перемещения и путешествия. Важно, чтобы представитель данного знака не был ограничен рамками офиса или предприятия, ведь в замкнутом пространстве он начнет угасать.

Кроме того, Овен довольно амбициозен, а значит, ему необходима профессия, в которой есть возможность карьерного роста.

Учитывая все вышесказанное, а также прекрасные аналитические и ораторские способности подопечного Марса, ему в большей степени подходит профессия бизнесмена, политика или военного.

Телец

Данный знак у большинства обывателей ассоциируется с невероятным трудолюбием и упертым характером. Действительно, Телец любит работать руками и придерживается правила "Если хочешь сделать что-то качественное, сделай это сам". При этом личности данного знака не стремятся стать управленцами и не слишком любят покидать насиженное место. В любом случае, найдя себя в любимом деле, этот человек вырастает в истинного профессионала, которого ценят и уважают за трудолюбие и высочайшее качество.

Упертым Тельцам стоит попробовать найти дело всей своей жизни в рабочих профессиях, а стать фермером или ремесленником.

Близнецы

Невероятно контактные личности, Близнецы с легкостью заводят новые знакомства и втираются в доверие буквально к любому человеку. Это их главный козырь, который обязательно нужно использовать в выборе профессии. Кроме того, личности данного знака ненавидят сидеть на одном месте и стремятся открывать для себя что-то новое. А это огромный плюс, позволяющий Близнецам отыскать подходящую профессию даже за границей.

Подопечным Меркурия стоит попробовать себя в сфере дипломатии, стать торговым агентом, переводчиком или журналистом. В принципе, любая профессия, где нужно устанавливать контакты с людьми, будет удачной для Близнецов.

Рак

Раки не любят покидать зону комфорта, а потому чаще выбирают для себя оседлую профессию, работая в одном офисе и с тем же коллективом на протяжении десятков лет. Данные представители стихии Воды не претендуют на управленческие должности, скорее избегают их, опасаясь повышенной ответственности. Однако на своем поприще они истинные профессионалы, на которых можно положиться, ведь Раки всегда работают на совесть.

Из представителей знака Рак получаются прекрасные бухгалтеры, работники инженерных профессий, воспитатели, а также представители кулинарного искусства. А еще Ракам стоит попробовать себя в мире моды, ведь у этих людей потрясающий вкус.

Лев

Львы – целеустремленные личности, которые стремятся к славе и популярности. Им, по сути, не важно, каким способом добиваться всеобщего признания, но учитывая, что легче всего добиться этого через телевидение и эстраду, Львы ищут свое призвание именно там. Однако, учитывая лидерские качества представителя данного знака, его практичный ум и способность добиваться своих целей, во что бы то ни стало, Львы неплохо вписываются в систему управления крупным предприятием или даже страной.

Лев может стать отличным актером, певцом и телеведущим. Этот человек способен сделать карьеру менеджера высшего звена, а то и войти в государственный аппарат, став политиком.

Дева

Личности данного знака славятся математическим складом ума и отличной памятью, благодаря чему в любой профессии находятся на первых ролях. К ним всегда обращаются за советом и с просьбой о помощи, а потому Девы, даже не проявляя особого рвения, способны дорасти до должности крупного руководителя. Правда, если им придется стать руководителем, это будет вынужденная мера, ведь подопечные Меркурия не слишком амбициозны и больше предпочитают тихую, скрупулезную работу, результат которой будет зависеть от них самих.

Цепкий ум позволяет Девам стать отменными фармацевтами, заниматься научными исследованиями или работать в инспектирующих органах.

Весы

Уравновешенные Весы привыкли любой вопрос решать при помощи переговоров. У них удивительным образом получается договориться с любым человеком, причем, на выгодных для себя условиях. Это чрезвычайно педантичные личности, у которых хорошо развита аналитическая область мозга. Они всегда здраво оценивают все «за» и «против», прежде чем принять решение, а потому крайне редко ошибаются. При этом Весы великолепно разбираются в искусстве.

Личности данного знака могут сделать отличную карьеру, если станут дипломатами. Они не затеряются, если решат попробовать себя в сфере юриспруденции. Наконец, из Весов могут получиться отличные реставраторы или искусствоведы.

Скорпион

Представители знака Скорпион - личности бескомпромиссные, которые всегда добиваются поставленных перед собой целей. Это отличные управленцы, которые обладают организаторскими способностями и твердым, волевым характером. Скорпионы ищут профессии, которые позволяют им постоянно получать адреналин, рисковать, но достигать вершин. Подопечным воинственного Марса важно постоянно быть на виду и видеть восхищение в глазах окружающих.

Учитывая характер Скорпионов, они могут сделать головокружительную карьеру, став военными. Им подходит профессия каскадера или спасателя. В то же время личности данного знака могут проявить себя в сфере бытовых услуг.

Стрелец

Стрельцы с юных лет мечтают о головокружительной карьере, славе и обеспеченной жизни. В достижении своих целей этим людям помогает прекрасная выдержка, коммуникабельность, а также многообразие связей и знакомств. Именно благодаря связям Стрельцы чаще всего и находят работу своей мечты.

Подопечные Юпитера могут стать знаменитыми спортсменами, найти себя в журналистике или в киноиндустрии. А вообще, учитывая разносторонние интересы и связи, представители знака Стрелец могут стать, как криминальными авторитетами, так и судьями.

Козерог

Козероги – истинные карьеристы, которые грезят о руководящей должности. И ради своей мечты они готовы работать день и ночь. Обладая упертым характером и отменной силой воли, эти личности заражают своей энергией буквально всех вокруг, образуя команду, способную выполнить любую задачу. К тому же Козерогов отличает повышенное чувство справедливости, которое помогает этим людям поддерживать репутацию честного человека.

Козероги не затеряются в любой профессии. Эти личности требовательны к себе и в любой сфере становятся настоящими профессионалами. Из подопечных Сатурна получаются отличные ювелиры, адвокаты и судьи, талантливые архитекторы и мощные управленцы любого звена.

Водолей

Водолеи — свободолюбивые личности, которые никогда не станут терпеть рамок. Им претит работа в душном офисе или в стенах предприятия, и при этом движет желание путешествовать и знакомиться с новыми людьми. Правда Водолеи не могут долго заниматься одним делом, а потому нередко бросают работу на полпути, если она кажется им слишком скучной. Личностей данного знака отличает любовь к изобретательству и склонность к техническим наукам.

Водолеи могут проявить себя в качестве талантливых конструкторов, программистов и других представителей IT-сферы. К тому же, эти личности сильны в философии, а потому могут стать преподавателями гуманитарных наук и даже религиозными проповедниками.

Рыбы

Рыбы – творчески одаренные личности, которые мечтают прославиться, сочинив песню, написав книгу или сняв популярную кинокартину. Эти личности привыкают к одному месту, и если уж выбрали профессию, остаются верными ей до конца. Рыбы склонны заниматься ремесленничеством, могут открыть собственный бизнес, которым будут заниматься в одиночку или малой группой людей. Небольшой семейный бизнес – именно то, к чему в душе стремится каждый подопечный Нептуна.

Рыбы могут попробовать себя в качестве режиссера, писателя, музыканта или автора песен. Им подвластна журналистика, они не затеряются в мире моды, а при желании, станут популярными астрологами или хиромантами.