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Меньше половины украинцев уверены в завтрашнем дне

30.06.2019 19:07
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Меньше половины украинцев уверены в завтрашнем дне

У 58% взрослых украинцев отсутствует уверенность в завтрашнем дне, а присутствует у относительного меньшинства 42%, свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, пишет Корреспондент.

Как отмечают социологи, чаще всего уверенность в завтрашнем дне склонны демонстрировать молодежь, а также лица с высоким уровнем образования. Реже всего такую уверенность проявляют лица пенсионного возраста, и те, кто имеет сравнительно невысокий образовательный уровень.

Опрос проводился в период с 21 по 30 мая 2019 года среди 1998 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Также по данным опроса компании Research & Branding Group, в мае 2019 года были удовлетворены своей нынешней жизнью 39% украинцев, в то время как 55% респондентов жизнь не удовлетворяла.



Теги: Донбасс, будущее, вера, украинец
 
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