Стало известно, кому нельзя есть халву

30.06.2019 18:06

Халва — одно из любимых лакомств сладкоежек. Она вкусная и полезная.

Специалисты советуют халвой, причем любого вида, не злоупотреблять. Достаточно съедать граммов 30 в день, чтобы испытать всю прелесть и пользу этого десерта, передает Хроника.инфо.

Халвой не рекомендуется увлекаться, не смотря на ее пользу, тем, кто страдает аллергическими заболеваниями. Вреден этот продукт и при панкреатите. Противопоказана халва больным диабетом. Очень высокая калорийность продукта может нанести вред людям, страдающим ожирением.

Специалисты не рекомендуют давать халву деткам до шести лет. Объясняется это тем, что кусочки продукта могут повредить неокрепшие зубы или ранить слизистую. Да и поперхнуться малыш может халвой, что очень опасно.