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В России рассказали, кто вернет Крым Украине
Крымский полуостров Украины вернет следующий президент России, который сменит Владимира Путина и это может быть нынешний мэр Москвы Сергей Собянин.
Об этом рассказал российский адвокат Илья Новиков в эфире программы "Рандеву" с Яниной Соколовой на "5 канале", пишет Апостроф.
"Путин, пока жив, не согласится на любое решение относительно Крыма. Крым, по моему мнению, отдаст любой человек, который придет после Путина. Кто бы это ни был. Это может быть новый Медведев. Многие считают, что это может быть нынешний мэр Москвы Собянин, его будущий преемник", - сказал Новиков.
По его словам, "если Украина не потеряет свои позиции, как субъект европейской политики, любой президент РФ вынужден будет решать вопрос Крыма, но не Путин".
"Для Путина это важно. Если бы не было Крыма, он бы не продержался у власти до сегодняшнего дня. Это для него последний бастион, он его не оставит", - подчеркнул адвокат.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, возвращение
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