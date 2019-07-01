Эта летняя обувь опасна для здоровья

01.07.2019 09:30

Вредны не только каблуки.

Длительное ношение пляжных шлепанцев (сланцев) является опасным для здоровья и может привести к изменениям в естественной походке человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

К таким выводам пришли ученые из медицинского центра Уэйк Форест в США.

По словам исследовательницы Камиллы Лон, летние шлепанцы могут стать причиной болей в спине, нанести вред икроножным мышцам и пяточным сухожильям.

В некоторых случаях может развиться плантарный фасциит – заболевание, характеризующееся острой болью в пятке, на реабилитацию от которого уходит около года.

Как пояснили эксперты, при ходьбе в сланцах люди чаще всего подгибают пальцы ног, чтобы сохранить точку опоры. Из-за этого происходят изменения в естественной походке человека.

Медики советуют подбирать обувь, которая сгибается при ходьбе в том же месте, что и стопа.

Рекомендуется не надевать шлепанцы, если предстоит долгое время провести на ногах или садиться за руль автомобиля, поскольку такая обувь может легко застрять между педалями.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, специалисты также советуют выбирать обувь на небольшом каблуке. Даже резиновые сланцы должны иметь какой-то подъем, а не быть совсем плоскими.