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Названы вещи, которые нельзя выбрасывать ни при каких обстоятельствах
При срочной необходимости избавиться от какой-либо вещи необходимо тщательно обдумать, как это сделать, чтобы не навлечь на себя беду. Некоторые предметы не рекомендуется выносить из дома, поскольку в них содержится благоприятная энергетика.
Если избавиться от таких вещей, можно лишиться благополучия. О том, как правильно избавляться от лишних вещей, и какие ни в коем случае не стоит убирать из дома, можно узнать в данной статье.
Хлеб и соль
Хлеб символизирует сытую богатую жизнь, поэтому к нему нужно относиться с почитанием и уважением. Люди, пережившие голод, никогда не позволяют выкинуть себе ни крошки хлеба. Поэтому вместо того, чтобы отправлять остатки хлеба в мусорное ведро, стоит пожарить из него сухарики или угостить птиц в парке.
Соль же символизирует удачу и супружеское счастье. Выкидывая ее, можно потерять свое благополучие и испортить отношения внутри семьи. Также необходимо проявлять осторожность при готовке, чтобы не рассыпать соль, поскольку это может привести к ссоре в семье. Собрав рассыпанную соль, не стоит выкидывать ее в мусорное ведро.
Старые фотографии и документы
Фотографии и документы содержат информацию о человеке и его энергетику. Если просто выкинуть их, могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому ненужные фотографии и бумаги лучше сжигать, а не отправлять в мусорное ведро. Кроме того, если изображение человека попадет к посторонним людям, с его помощью можно нанести порчу или проклятье.
Кошелек и сумка
Если выкинуть кошелек, вместе с ним из дома может уйти и финансовое благополучие. То же касается и сумки, в которой носился кошелек. Поэтому старые кошельки и сумки лучше просто спрятать подальше на полку, чтобы не мешали.
Наручные часы
Часы ни в коем случае нельзя отправлять в мусорное ведро, даже если они пришли в негодность. Особенно это касается подаренных часов. Такой поступок грозит ухудшением отношений с дарителем. Часы лучше разобрать и сдать в ремонтную мастерскую, где они послужат другим людям.
Свадебное платье
Считается, если молодая супруга продаст или выкинет платье, это может навести беду на семью и привести к ухудшению отношений с мужем. Кроме того, не стоит выходить замуж в чужом платье, поскольку от предыдущей владелицы передается энергетика, которая может внести в будущую семью разлад.
Волосы и ногти
Они являются самым личным, что есть у человека и содержат частичку его души. Поэтому попадание их к другим людям может спровоцировать потерю энергетики. Это грозит ухудшением самочувствия, головными болями и потерей удачи. К тому же волосы и ногти часто используются в колдовских обрядах, и при их попадании к другим людям, можно навлечь на себя большую опасность. Поэтому состриженные ногти и волосы следует не выкидывать в ведро, а смывать в унитаз, чтобы вода смыла с них энергетику. Кроме того, крайне не рекомендуется продавать свои волосы, чтобы не передавать свою энергетику чужим людям.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, хлеб, соль, приметы, суеверие
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