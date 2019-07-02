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Обстрел медиков на Донбассе обрастает деталями, готовится ответ: «Кремлю выгодно показать…»
Сепаратисты окончательно отбились от рук и нарочно срывают переговоры Украины и России по примирению на Донбассе
Об этом заявил политический эксперт Александр Кочетков, пишет Политека.
Так 1 июля, боевики атаковали военный санитарный автомобиль ООС. Медики проводили операцию по спасению раненого бойца в районе населенного пункта Водяное, когда российские оккупанты выстрелили по машине противотанковой управляемой ракетой. Прямое попадание взорвало транспортное средство.
Как сообщила пресс-служба штаба ООС, один военнослужащий погиб на месте. Двое его товарищей получили тяжелые ранения. Позднее стало известно, что одна из пострадавших, находившаяся в критическом состоянии, скончалась от полученных травм.
«Синхронно с активизацией мирного переговорного процесса в Минске проявилась и противоположная тенденция — боевики резко усилили провокации на фронте. Причем, можно говорить именно о демонстративном характере этих провокаций. Потому что обстрел нашей санитарной машины, красные кресты на которой видны с расстояния выстрела — это совершенно умышленное действие, направленное на срыв мирного процесса», — отметил Александр Кочетков.
Аналитик предположил, что на этот раз Кремль не имеет прямого отношения к действиям боевиков. Хотя и поддерживает их все эти годы: «боевики давно бы разбежались, если бы им не поставлялось вооружение и боеприпасы из России, не выплачивалось денежное довольствие рублями». Но члены террористических формирований могли взорвать автомобиль по собственной инициативе. Ведь среди них много бойцов, которые уже не мыслят своей жизни без войны. Таким людям больше некуда податься.
«Вот они-то и пытаются сейчас сорвать переговорный процесс. Причем, действуя наверняка: расстрел санитарного автомобиля (а также активизация снайперов!) гарантированно вызвало в украинском обществе резкую волну возмущения и неприятия любых переговоров с боевиками. А Кремлю как раз сейчас выгодно продемонстрировать мировому сообществу свою как бы вменяемость и договороспособность», — заявил Александр Кочетков.
Он уверен, что сейчас украинской делегации в Минске необходимо показать свою позицию и потребовать у России расследования атаки на медицинский автомобиль. А также найти и выдать украинцам ответственных за трагедию. Как считает эксперт, в противом случае боевики будут и дальше срывать любые попытки остановить огонь и отвести войска в зоне ООС.
Теги: Донбасс, обстрел, ответ, Кремль, медики
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