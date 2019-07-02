Все рубрики раздела
- Названы знаки Зодиака, которые любят одних, а живут с другими14:44
- Врачи перечислили самые вредные повседневные привычки11:10
- Раскрыта тайна чувств, которые ощущает человек перед собственной кончиной10:54
- Опасное солнечное затмение 2 июля: на кого оно повлияет и что нельзя делать09:31
- Три знака Зодиака, которым предсказано счастье в 2019-м08:45
- Названы летние фрукты, замедляющие старение21:55
- Названы сладости, помогающие похудеть16:15
- Названы вещи, которые нельзя выбрасывать ни при каких обстоятельствах11:00
- Можно ли пить воду во время еды10:15
- Эта летняя обувь опасна для здоровья09:30
Раскрыта тайна чувств, которые ощущает человек перед собственной кончиной
По словам ученых, в большинстве случаев человек ощущает ненормальное восприятие своего тела, а также странные изменения в мышлении. В ходе специальных исследований, которые были проведены учеными из Дании, Норвегии и Германии, удалось выяснить, что начинает чувствовать человек за несколько часов перед смертью, передает Диалог.UA.
Около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания ("предсмертный опыт"). К такому выводу пришли ученые из Дании, Норвегии и Германии, а результаты исследования представили в рамках пятого конгресса Европейской академии неврологии. Добровольцы из 35 стран, которых привлекли через краудсорсинг, сотрудничали с учеными. Околосмертные переживания были зафиксированы у людей, которым не угрожала опасность, хотя они были в этом уверены. Такие же чувства испытывали те, кто попадал в действительно опасную ситуацию: сердечный приступ или ДТП. Опыт, о котором чаще всего сообщали участники исследования, включал: ненормальное восприятие времени (87%), исключительную скорость мышления (65%), исключительно яркие чувства (63%) и чувство отрешенности от своего тела или вне его (53%). Как показали некоторые предыдущие исследования, это было далеко не приятное переживание. Хотя некоторые же, наоборот, испытывали покой, слышали ангелов и видели свет в конце тоннеля.
Теги: Донбасс, тайна, смерть, чувства
- В Донбассе под землей проходит забастовка шахтеров15:28
- Под Марьинкой снайпер обстрелял машину с медиками14:20
- Таксист из Белой Церкви красиво "порвал" сепаратистку из Донецка14:00
- ВСУ разгромили блиндаж боевиков на Луганщине: "герои" "ДНР" в страхе убегали с позиции13:12
- В Сети появились фото уничтоженного санитарного авто сил ООС12:51
- Как РФ поплатилась за смерть медиков: боец ВСУ "слил" секретные данные по уничтожению БМП с боевиками12:28
- Обстановка на КПВВ в Донбассе: Меньше машин на блокпосту «Гнутово»12:13
- ВСУ ликвидировали 8 боевиков за сутки на Донбассе, отомстив армии РФ за убийство медиков11:32
- В Мариуполе грузовик "Isuzu" врезался в "десятку" с двумя детьми10:37
- Гройсман рассказал, почему невозможно восстановить авиасообщение с Мариуполем10:12
- В Донбассе под землей проходит забастовка шахтеров15:28
- Зеленский добивается увольнения Климкина и Луценко повторно: в Раду поступило требование президента15:01
- Названы знаки Зодиака, которые любят одних, а живут с другими14:44
- Под Марьинкой снайпер обстрелял машину с медиками14:20
- Таксист из Белой Церкви красиво "порвал" сепаратистку из Донецка14:00
- Филарет рассказал, какие тайные соглашения подписывал с Варфоломеем Порошенко13:55
- Взрыв на детской площадке под Днепром: появились жуткие подробности13:33
- ВСУ разгромили блиндаж боевиков на Луганщине: "герои" "ДНР" в страхе убегали с позиции13:12
- В Сети появились фото уничтоженного санитарного авто сил ООС12:51
- Как РФ поплатилась за смерть медиков: боец ВСУ "слил" секретные данные по уничтожению БМП с боевиками12:28
- Названы знаки Зодиака, которые любят одних, а живут с другими14:44
- Врачи перечислили самые вредные повседневные привычки11:10
- Раскрыта тайна чувств, которые ощущает человек перед собственной кончиной10:54
- Опасное солнечное затмение 2 июля: на кого оно повлияет и что нельзя делать09:31
- Три знака Зодиака, которым предсказано счастье в 2019-м08:45
- Названы летние фрукты, замедляющие старение21:55
- Названы сладости, помогающие похудеть16:15
- Названы вещи, которые нельзя выбрасывать ни при каких обстоятельствах11:00
- Можно ли пить воду во время еды10:15
- Эта летняя обувь опасна для здоровья09:30
- В России рассказали, кто вернет Крым Украине
- Оккупированный Луганск потрясен громким решением Пасечника: люди в отчаянии и не знают, что делать
- "Мне жаль Украину": жена Медведчука в восторге от нового скандального фильма с Путиным
- "Крыша съехала?": странный поступок Порошенко позволяет сомневаться в адекватности экс-президента
- «Луценко осталось недолго»: у Зеленского сделали заявление, которого ждали все украинцы
- В Украине нанесли сокрушительный удар по водителям: что изменится
- Путин с Трампом договорились, сколько еще продлится война на Донбассе
- Правда о гражданстве РФ для жителей оккупированного Донбасса
- Под Горловкой ВСУ сделали "грузом 200" предателя Пархоменко, мечтавшего об оккупации Киева
- Житель одного из микрорайонов Горловки рассказал о происходящем в городе