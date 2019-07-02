Раскрыта тайна чувств, которые ощущает человек перед собственной кончиной

02.07.2019 10:54

По словам ученых, в большинстве случаев человек ощущает ненормальное восприятие своего тела, а также странные изменения в мышлении. В ходе специальных исследований, которые были проведены учеными из Дании, Норвегии и Германии, удалось выяснить, что начинает чувствовать человек за несколько часов перед смертью, передает Диалог.UA.

Около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания ("предсмертный опыт"). К такому выводу пришли ученые из Дании, Норвегии и Германии, а результаты исследования представили в рамках пятого конгресса Европейской академии неврологии. Добровольцы из 35 стран, которых привлекли через краудсорсинг, сотрудничали с учеными. Околосмертные переживания были зафиксированы у людей, которым не угрожала опасность, хотя они были в этом уверены. Такие же чувства испытывали те, кто попадал в действительно опасную ситуацию: сердечный приступ или ДТП. Опыт, о котором чаще всего сообщали участники исследования, включал: ненормальное восприятие времени (87%), исключительную скорость мышления (65%), исключительно яркие чувства (63%) и чувство отрешенности от своего тела или вне его (53%). Как показали некоторые предыдущие исследования, это было далеко не приятное переживание. Хотя некоторые же, наоборот, испытывали покой, слышали ангелов и видели свет в конце тоннеля.