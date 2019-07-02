Все рубрики раздела
- Названы знаки Зодиака, которые любят одних, а живут с другими14:44
- Врачи перечислили самые вредные повседневные привычки11:10
- Раскрыта тайна чувств, которые ощущает человек перед собственной кончиной10:54
- Опасное солнечное затмение 2 июля: на кого оно повлияет и что нельзя делать09:31
- Три знака Зодиака, которым предсказано счастье в 2019-м08:45
- Названы летние фрукты, замедляющие старение21:55
- Названы сладости, помогающие похудеть16:15
- Названы вещи, которые нельзя выбрасывать ни при каких обстоятельствах11:00
- Можно ли пить воду во время еды10:15
- Эта летняя обувь опасна для здоровья09:30
Три знака Зодиака, которым предсказано счастье в 2019-м
Исследователи наследия легендарной болгарской ясновидящей Ванги рассказали о том, каким трем знакам Зодиака прорицательница прогнозировала счастье и успех в 2019 году, пишет from-ua.
Первым таким знаком, по словам специалистов, является Овен. Ванга прогнозировала удачу, которая будет сопровождать представителей этого знака в течение всего года. Счастье и успех ждут Овнов как в любви, так и в финансах. Однако некоторые обстоятельства могут проявлять трудности в вашей жизни, однако они будут носить временный характер. В этом году представители этого знака смогут собрать большую сумму денег и не переживать за дальнейшее финансовое благополучие.
Близнецам в 2019 году будет сопутствовать успех также во всех сферах жизни. Вы сможете наконец-то воспользоваться всеми возможностями судьбы и заняться любимым делом. Вам очень повезет в финансах - вы найдете новый источник, из которого будет черпать деньги и вдохновение.
Скорпионов в 2019 году ожидают как внешние, так и внутренние благоприятные трансформации. Представители этого знака могут получить огромный доход, но для этого им придется упорно трудиться. Помните, что удача на вашей стороне и не теряйте ориентиров. Проявите спокойствие в личных отношениях, и тогда вы обретете больше счастье.
Теги: Донбасс, предсказание, знаки Зодиака, счастье
- Гороскоп на сегодня: Скорпионов ждет успех в работе, а Рыбы получат приятное известие
- Перед смертью известный маг увидела судьбу всех знаков Зодиака в 2019 году
- Экстрасенс и астролог: нас ждет год любви!
- Крымский осьминог напророчил "Шахтеру" победу
- Змея сыграет на чувствах и предоставит варианты
- Камни, которые лечат, или Храни меня, мой талисман...
- Перемирие на Донбассе: эксперт объяснил, почему Путин может пойти на него15:52
- В Донбассе под землей проходит забастовка шахтеров15:28
- Под Марьинкой снайпер обстрелял машину с медиками14:20
- Таксист из Белой Церкви красиво "порвал" сепаратистку из Донецка14:00
- ВСУ разгромили блиндаж боевиков на Луганщине: "герои" "ДНР" в страхе убегали с позиции13:12
- В Сети появились фото уничтоженного санитарного авто сил ООС12:51
- Как РФ поплатилась за смерть медиков: боец ВСУ "слил" секретные данные по уничтожению БМП с боевиками12:28
- Обстановка на КПВВ в Донбассе: Меньше машин на блокпосту «Гнутово»12:13
- ВСУ ликвидировали 8 боевиков за сутки на Донбассе, отомстив армии РФ за убийство медиков11:32
- В Мариуполе грузовик "Isuzu" врезался в "десятку" с двумя детьми10:37
- В Донбассе под землей проходит забастовка шахтеров15:28
- Зеленский добивается увольнения Климкина и Луценко повторно: в Раду поступило требование президента15:01
- Названы знаки Зодиака, которые любят одних, а живут с другими14:44
- Под Марьинкой снайпер обстрелял машину с медиками14:20
- Таксист из Белой Церкви красиво "порвал" сепаратистку из Донецка14:00
- Филарет рассказал, какие тайные соглашения подписывал с Варфоломеем Порошенко13:55
- Взрыв на детской площадке под Днепром: появились жуткие подробности13:33
- ВСУ разгромили блиндаж боевиков на Луганщине: "герои" "ДНР" в страхе убегали с позиции13:12
- В Сети появились фото уничтоженного санитарного авто сил ООС12:51
- Как РФ поплатилась за смерть медиков: боец ВСУ "слил" секретные данные по уничтожению БМП с боевиками12:28
- Названы знаки Зодиака, которые любят одних, а живут с другими14:44
- Врачи перечислили самые вредные повседневные привычки11:10
- Раскрыта тайна чувств, которые ощущает человек перед собственной кончиной10:54
- Опасное солнечное затмение 2 июля: на кого оно повлияет и что нельзя делать09:31
- Три знака Зодиака, которым предсказано счастье в 2019-м08:45
- Названы летние фрукты, замедляющие старение21:55
- Названы сладости, помогающие похудеть16:15
- Названы вещи, которые нельзя выбрасывать ни при каких обстоятельствах11:00
- Можно ли пить воду во время еды10:15
- Эта летняя обувь опасна для здоровья09:30
- В России рассказали, кто вернет Крым Украине
- Оккупированный Луганск потрясен громким решением Пасечника: люди в отчаянии и не знают, что делать
- "Мне жаль Украину": жена Медведчука в восторге от нового скандального фильма с Путиным
- "Крыша съехала?": странный поступок Порошенко позволяет сомневаться в адекватности экс-президента
- «Луценко осталось недолго»: у Зеленского сделали заявление, которого ждали все украинцы
- В Украине нанесли сокрушительный удар по водителям: что изменится
- Путин с Трампом договорились, сколько еще продлится война на Донбассе
- Правда о гражданстве РФ для жителей оккупированного Донбасса
- Под Горловкой ВСУ сделали "грузом 200" предателя Пархоменко, мечтавшего об оккупации Киева
- Житель одного из микрорайонов Горловки рассказал о происходящем в городе