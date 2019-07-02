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Врачи перечислили самые вредные повседневные привычки
Многие повседневные действия совершаются привычно, «на автопилоте». Но стоит подумать над тем, какой вред они способны принести здоровью, сообщает Хроника.инфо.
Длительное сидение
Сидеть на стуле дольше 30 минут вредно для организма, показывают исследования. Также ученые не советуют проводить на стуле сидя 6 и тем более больше часов в день – длительное нахождение в сидячем положении коррелирует с повышенными показателями уровня триглицеридов, глюкозы в крови, а также артериального давления и инсулина. Имеющиеся данные говорят о том, что длительные периоды сидения увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии и некоторых видов рака.
Ношение неудобной обуви и тяжелых сумок
По словам специалистов, обувь имеет огромное значение для осанки и состояния позвоночника. Неудобная, тесная, некомфортная обувь может стать причиной дегенерации отделов позвоночника и привести к необходимости хирургической операции. Также появлению проблем с позвоночником содействует такая повседневная привычка, как ношение сумок, рюкзаков на одном плече. Врачи рекомендуют носить рюкзак строго на оба плеча, а при ношении дамской сумки – чередовать плечи. В случае с тяжелыми сумками груз необходимо распределять для двух рук, а также чаще отдыхать при их носке. Сумки, чей все составляет больше 10% веса человека, носить в руках не нужно – это очень опасно для позвоночника.
Проводить много времени со смартфоном, нагнув голову
Постоянно склоняя голову над смартфоном или другим гаджетом, человек принимает позу, которая увеличивает напряжение мышц спины, плеч и шеи. Специализирующиеся на операциях в области позвоночника хирурги говорят о том, что количество пациентов, страдающих от болей в шеи и спине, постоянно и устойчиво растет. При этом совсем еще молодые пациенты имеют грыжи и смещения дисков, проблемы с суставами и связками.
Недосып
Если заниматься разными делами в ущерб сну является вашей повседневной привычкой, берегитесь. Согласно последним данным, взрослым людям необходимы ежедневные минимум 7 часов сна. Если спать меньше, в головном мозге увеличивается концентрация веществ, которые являются биомаркерами нейродегенеративных процессов, ассоциированных с разными видами слабоумия.
Долгий дневной сон
Привычка спать днем может быть вполне полезной. Но данные Европейского исследования рака свидетельствуют: люди, которые спят днем более часа каждый день, увеличивают свой риск преждевременной смертности на 32%.
Питье газировки
Еще одна распространенная и при этом разрушительная для здоровья привычка. Ученые Гарвардского университета установили: у людей, которые ежедневно выпивают баночку газировки, риск сердечного приступа вырастает на 20%.
Кроме того, регулярное питье газировки ассоциируется с повышенным риском легочных осложнений, таких как астма и ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких.
Теги: Донбасс, здоровье, вред, привычка
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