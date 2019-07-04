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Главные правила здорового сна
Чтобы хорошо высыпаться, важно не нарушать режим сна.
Важнее всего для здоровья просыпаться в одно и то же время, считает специалист. Причем даже в выходные дни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
На днях издание The Mirror опубликовало доводы ученых о том, каким должен быть здоровый сон. Специалисты отметили, что для поддержания хорошего самочувствия и здоровья очень важно выдерживать режим сна, то есть, иметь определенный график засыпания и пробуждений. Специалисты посоветовали ложиться спать не позднее 21:45, а просыпаться в 6:55. Сон в этих рамках, по их словам, эффективно способствует улучшению самочувствия и внешности.
Комментируя эти расчеты иностранных специалистов, сомнолог Павел Кудинов отметил, что оптимальная продолжительность сна у всех людей все-таки разная, поскольку связана с индивидуальными особенностями организма.
«Промежуток сна, на который указывают британские ученые, они не открыли. Он уже был известен, потому что у нас примерно на такой период генетически запрограммирована продолжительность сна. Но есть люди, кому нужно меньше времени, чтобы выспаться, а кому-то нужно и больше 8 часов», — сказал эксперт.
По словам Павла Кудинова, основополагающим моментом в гигиене сна является необходимость пробуждения. Если человек спит достаточное для себя количество времени и просыпается в один и тот же час, его сон станет действительно по-настоящему оздоровляющим, подчеркнул эксперт. В выходные и праздничные дни также следует просыпаться в то же время, что и обычно, заявил Кудинов.
Даже продолжительность сна не столько важна, сколько соблюдение режима засыпания и пробуждения в одно время, уверен российский сомнолог.
Теги: Донбасс, здоровье, сон
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