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Эта страна и начнет Третью мировую войну: трагическое пророчество Мессинга принимает угрожающие обороты
В последнее время в СМИ распространяется много информации по поводу конца света. По мнению экспертов, апокалипсис произойдет уже в этом веке, и начнется он якобы с Третьей мировой войны. Так, Вольф Мессинг предсказывал вспышку глобального конфликта во втором десятилетии XXI века, а также назвал главных соперников, которые схлестнутся в Третьей мировой войне, сообщает "Диалог.UA".
Мессинг утверждал, что в преддверии войны США будут выступать против России открыто, а Китай будет вести себя сравнительно дружелюбно, однако также станет врагом, когда дело дойдет до военного конфликта. Также утверждается, что война приведет к уничтожению человечества и государства могут лишь ненадолго отсрочить, а не отменить подобное развитие событий. В последнее время "пророчества" о конце света и Третьей мировой войне появляются в Интернете достаточно часто, причем чаще всего авторы подобных публикаций приписывают предсказания знаменитым пророкам и утверждают, что они сбудутся в ближайшее время. Чаще всего в этом контексте упоминаются Ванга и Нострадамус. Например, с конца прошлого года в СМИ продолжают обсуждаться "пророчества Нострадамуса на 2019 год", опубликованные британском таблоиде Daily Star. Тогда сообщалось, что начало 27-летней Третьей мировой войны провидец "назначил" именно на 2019 год. Также утверждалось, что в этом году произойдут наводнения в Европе и разрушительное землетрясение между Калифорнией и Ванкувером, а животные заговорят с человеком. Это дало конспирологам и СМИ заявить о "доказательстве" достоверности предсказаний после того, как в марте разработчики из Вашингтонского университета представили алгоритм, позволяющий расшифровывать ультразвуковые сигналы грызунов.
Теги: Донбасс, война, предсказание, конец света
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