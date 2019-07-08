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Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье
Человеческое тело ежедневно теряет миллионы кожных клеток.
Если пренебрегать стиркой, то постельное белье может стать богатым источником микроорганизмов, продукты жизнедеятельности которых являются сильнейшими для человека аллергенами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Человеческое тело ежедневно теряет миллионы кожных клеток, большая часть которых остается в постельном белье. Кроме того, по ночам люди происходит потоотделение, выделяется кожное сало, — и все это также впитывается в белье, становится питательной средой для размножения в нем пылевых клещей, грибков, бактерий. Вот почему важно регулярно менять и стирать постельное белье. Эксперты рассказали, как часто это следует делать.
Подушки. Специалисты советуют надевать на подушки наперники и лишь затем – наволочки. Тогда стирать подушки нужно будет два-три раза в год, а наперники — раз в месяц. Если наперники не используются, то стирать подушки эксперты рекомендуют раз в два-три месяца.
Простыни, наволочки. Эти предметы постельного белья рекомендуется стирать раз в неделю. Простыни и наволочки быстрее всего становятся грязными и засаленными.
Одеяла и пододеяльники. По мнению специалистов, пододеяльники следует стирать каждую неделю или хотя бы раз в десять дней. Если пододеяльники не используются и одеялом укрываются без них, то его лучше стирать вместе с остальным постельным бельем раз в неделю.
Наматрасники. Их нужно снимать с матрасов и стирать хотя бы раз в месяц. Сами матрасы полезно несколько раз в год выносить на воздух в солнечную погоду – проветриться и просушиться. Эксперты отмечают, что матрас из латекса следует менять раз в восемь лет, пенный матрас – раз в семь лет, а матрас с пружинами – раз в пять лет.
Теги: Донбасс, постельное белье, стирка
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