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Когда появится реальный переговорный формат по Донбассу
Украинские власти пока не могут уйти от Минского переговорного формата, а новый формат переговоров с участием международных партнеров по урегулированию конфликта на Донбассе может появиться только после парламентских выборов. Такое мнение высказал политолог Руслан Бортник, пишут Донецкие новости.
«Думаю, что реальный переговорный формат мы сможем увидеть только после формирования правительства – после парламентских выборов. Скорее всего, это будет сентябрь-октябрь этого года», – сказал он.
По его мнению, возвращение в состав украинских переговорщиков в Трехсторонней контактной группе второго президента Украины Леонида Кучмы и Романа Безсмертного не вызывает сомнений в их компетентности и это решение главы государства можно приветствовать.
«Все равно мы никуда не денемся от Минского переговорного формата и "Нормандской матрешки" – нормандского покровительства в этой части, поскольку это резолюция Совета безопасности ООН и в ближайшее время выйти за ее границы будет крайне и крайне сложно», – считает Бортник.
Политолог считает, что потенциально рабочим для урегулирования ситуации на Донбассе мог бы быть Будапештский формат, в который входят постоянные члены Совета безопасности ООН. «Он и так практически работает, но для этого нужно, чтобы эти члены Совбеза ООН были заинтересованы в этом формате. Входить в Будапештский формат, который изначально напоминает всем постоянным членам Совета безопасности ООН о том, что они не выполнили взятые перед Украиной на себя обязательства после ядерного разоружения, они сегодня не демонстрируют огромного желания, поэтому это все может остаться мечтами», – отмечает эксперт.
Руслан Бортник также убежден, что переговоры об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе с участием США и Великобритании пока абсолютно нереалистичная инициатива президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, что глава МИД Сергей Лавров заявил, что новые предложения по урегулированию конфликта в Украине имеют право на существование, но должны учитывать необходимость прямого диалога Киева и неподконтрольной украинской власти части территории Донбасса.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину и предложил пообщаться на тему военного конфликта на Донбассе, участия в нем России, а также на тему Крыма.
Теги: Донбасс, парламент, переговоры, Минские договоренности
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