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Раскрыта правда: что видят люди перед смертью?

12.07.2019 22:37
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Раскрыта правда: что видят люди перед смертью?

Смерть является единственным опытом, который в конечном итоге постигается абсолютно всеми людьми на Земле. Это обстоятельство порождает совершенно особое отношение и интерес к феномену окончания жизни, отмечают ученые во всем мире.
Совсем недавно датские ученые провели ряд исследований и выяснили, что же на самом деле видят люди перед смертью, пишет Hyser.
Так, исследователи вникали в тайны предсмертных видений или около смертного опыта, как еще называют этот феномен (Near-Death Experience - NDE в английском сокращении). Они обнаружили, что с ним так или иначе сталкивались 10 % людей — в основном из числа тех, которым грозила либо смерть либо смертельная опасность. Они заявили, что поняли природу феномена: в подавляющем большинстве случаев предсмертные видения были связан с нарушениями фазы так называемого быстрого сна, которую сопровождают быстрые движения глаз.
Исследователи наблюдали за более чем тысяча, добровольцами из 35 разных стран. Об NDE сообщили 289 опрошенных. Последующий — более углубленный — анализ их "показаний" продемонстрировал: 106 можно доверять полностью.
Отмечается, что "ожившие" после клинической смерти рассказывали о тоннеле, по которому они неслись, о всей жизни, промелькнувшей перед глазами, о встречах с умершими родственниками, ангелами и другими странными созданиями. Кто-то уверял, что выходил из своего тела и, воспарив, наблюдал за ним со стороны, чаще всего сверху.
По словам авторов работы, их респонденты, описывая свои предсмертные ощущения, были преимущественно однотипными в ответах. Также по мнению ученых, видения перед смертью обусловлены сильнейшим психологическим напряжением и аномальной электрической активностью мозга, который «пытается выжить».
Почти три четверти переживших NDE, назвали свои ощущения неприятными. Более половины (55%) считали , что все то сверхъестественное, о чем они рассказывали, происходило на самом деле и несло угрозу их жизни, 45% понимали, что смотрят какое-то кино, не способное навредить.



Теги: Донбасс, люди, смерть
 
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