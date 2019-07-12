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Самый точный гороскоп на 2020 год
Приближается 2020 год, а значит, мы на пороге нового 12-летнего цикла, который открывает полноправная хозяйка наступающего года Белая Металлическая Крыса, пишет cluber.
Наступление нового года – всегда обновление, а учитывая, что начинается новый цикл, мы вправе рассчитывать на самые крутые перемены! Добавьте к этому тот факт, что править годом будет Крыса – животное амбициозное, трудолюбивое и сообразительное. Это означает лишь одно: перемены в вашей жизни обещают быть самыми радостными, долгожданными и позитивными!
Давайте узнаем, чего ожидать от наступающего 2020 года каждому знаку Зодиака.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Время для новых побед!
Вы славно поработали в предыдущие годы, пусть и не добились чего-то существенного. Все самое лучшее впереди! Год 2020 – ваше время, хотя бы потому, что Крыса сама любит трудиться и благоволит всем тем, кто рассчитывает только на себя и не сомневается в своем успехе. Конечно, наивно полагать, что к вашим ногам упадут все блага мира, но то, что вас ждут новые победы, и у вас появится новый стимул для жизни, можете не сомневаться!
Телец (21 апреля – 21 мая)
Пришла пора осуществить мечту!
Телец – реалист до мозга костей, а потому не строит несбыточных планов. Но 2020 год изменит его представление о жизни и заставит поверить, что мечты сбываются! Дело в том, что наступающий год управляется стихией Земли, которой подчиняется и сам Телец. А это значит, вас ожидает период карьерного роста и финансового благополучия. Это именно то время, когда стоит рискнуть и согласиться на заманчивое предложение о смене работы. В этом году у вас будет получаться абсолютно все!
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Ощутите радость жизни!
В характере Близнецов никогда не унывать, а значит, каждый год для этих людей по-своему позитивный. Год Белой Крысы нельзя назвать прорывным или необычным для Близнецов. Хозяйка этого периода слишком приземленная и осторожная личность, чтобы рассчитывать на экстраординарные события. Но даже в этой ситуации, личности, управляемые Меркурием, найдут способ наполнить свою жизнь радостью. Будьте готовы к новым открытиям, захватывающим путешествиям и приятным знакомствам.
Рак (22 июня- 22 июля)
Верните все, что вам дорого!
Успех в 2020 году ожидает тех, кто готов работать над собой и идти к намеченной цели. Для Раков этот год станет идеальным в плане восстановления утраченных связей и всего того, что было утеряно в прошлые годы. Наступает время, когда вы с легкостью можете примириться со своими родными, воссоздать семью, вернуться к заброшенной постройке дома или осуществить планы, на которых ранее ставили крест. Оглянитесь назад и подумайте, чего вам не хватает больше всего? Металлическая Крыса, как символ этого периода, поможет вам в осуществлении задуманного.
Лев (23 июля – 22 августа)
Не опускайте руки!
Львов ожидает непростой, но чрезвычайно важный год! Наступает время, когда потребуется проявить все ваше упорство и весь творческий потенциал. Вам предстоит научиться чему-то новому, возможно, освоить новую профессию или сменить круг общения. Это довольно непредсказуемый период, когда вы можете сменить место и даже страну проживания! Но не стоит огорчаться. Все обновления, которые придутся на 2020 год, будут началом крутых позитивных свершений!
Дева (23 августа – 22 сентября)
Время семейных радостей!
Вы долго ждали, когда жизнь отблагодарит вас за все труды и старания. Готовьтесь, 2020 год станет для Дев настоящей отдушиной! Особенно это касается личной жизни. В прошлые годы вам постоянно что-то мешало наладить отношения с любимым человеком, завести детей или решить жилищные проблемы. Год Белой Крысы является идеальным для того, чтобы ощутить гармонию в семейной жизни. Задумайтесь о свадьбе, о пополнении в семействе или приобретении уютного «гнездышка» для всей семьи. Наступающий год будет особенно благоприятен в этом плане.
Весы (23 сентября – 23 октября)
Время ощутить гармонию!
В последние годы ваша жизнь превратилась в сплошную рутину, состоящую из работы, постоянных переживаний и полного отсутствия романтики. Поэтому год 2020 обещает стать той желанной отдушиной, о которой вы так мечтали! Готовьтесь к тому, что жизнь может глобально измениться. Но эти перемены будут благоприятными. Они позволят вам отдохнуть, ощутить умиротворение, просто радоваться каждому дню и ощущать настоящую гармонию рядом с любимыми людьми. Не об этом ли вы мечтали все последние годы?
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Пора сменить обстановку!
Жизнь стала пресной и безынтересной? Вас раздражают окружающие, а работа стала напоминать каторгу? Уже совсем скоро наступает новый 2020 год, а значит, самое благодатное время, чтобы круто изменить свою жизнь! И не обращайте внимания на то, что хозяйка наступающего года, Белая Крыса, не любит перемен. Скорпионы всегда шли против системы и ломали стереотипы! Наступающий период станет для вас «глотком свежего воздуха», вы получите новый вызов, который захватит вас с головой, сделав жизнь интересной и насыщенной!
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Время для судьбоносной встречи!
Пока другие ждут счастливых перемен и отдыха от трудов тяжких, вы радуетесь жизни, но понимаете, что для настоящей гармонии в ней не хватает какой-то детали. И год Металлической Крысы позволит вам отыскать недостающий элемент! Вас ожидает невероятная встреча, возможно, самая желанная и долгожданная в вашей жизни! Она круто изменит ваш размеренный быт, но вы будете этому только рады! Кстати, будьте готовы к тому, что судьбоносная встреча заставит вас изменить место проживания, или сделает привычную жизнь более динамичной и красочной.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Уделите время себе!
Вы столько лет заботились о других, тратили время и силы, чтобы близкие люди ни в чем не нуждались, что совершенно забыли о своих нуждах. Год 2020 предоставит вам идеальную возможность обратить внимание на то, что нужно именно вам! О чем вы мечтаете? Что заставляет вас улыбаться? В год, которым правит стихия Земли, у вас появляется возможность воплотить в жизнь любые мечтания! Задумайтесь о том, что нужно именно вам и сделайте всего один шаг к своей мечте! Все остальное жизнь сделает за вас!
Водолей (21 января – 19 февраля)
Сконцентрируйтесь на важном!
Для представителей знака Водолей наступающий 2020 год обещает быть трудным и напряженным. Но от этого он не перестанет быть интересным и насыщенными приятными событиями! Вам представится возможность достичь цели, к которой вы стремились не один год! Данный период будет всячески благоволить вам в этом, нужно лишь сконцентрироваться на самом важном. Будьте дерзкими, бесстрашными и раскрепощенными! В общем, оставайтесь самими собой, и все у вас получится!
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Ощутите позитив!
Каким бы ни был наступающий 2020 год, он точно не будет для вас скучным! Мудрая Белая Крыса позволит вам раскрыть свой внутренний потенциал и достать оттуда свои желания и устремления. В этом году вы обязательно найдете новое интересное хобби или вспомните старое, на которое раньше не хватало времени! Отныне в вашей жизни появится отдушина, которая будет помогать справляться с проблемами и получать истинное удовольствие от жизни! Объявите будущий год – годом позитива, и смело смотрите в будущее!
Теги: Донбасс, знаки Зодиака, гороскоп на год
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