Все рубрики раздела
- Астролог предупредил украинцев о страшных последствиях разрушительного затмения 13:09
- Украина взяла Россию в жесткие тиски: новый удар станет для Москвы катастрофой 11:30
- Украинцы стали первыми жертвами новейшей бомбы: накануне третьей мировой10:46
- Маков день - что можно, а что нельзя делать 16 июля10:31
- Рейтинг сквалыг: самые скупые мужчины по знаку Зодиака10:15
- Путин шантажирует Зеленского: «политики вынуждены считаться»09:09
- Гороскоп на 16 июля: Скорпионы будут провоцировать людей, а Рыб ждут острые диалоги08:35
- Заболеваемость корью в Украине продолжает падать20:20
- Врачи объяснили, как избежать летней потливости20:00
- Ученые выявили новую неожиданную причину ожирения12:00
Астролог предупредил украинцев о страшных последствиях разрушительного затмения
В ночь с 16 на 17 июля 2019 года в 0:31 по Киеву произойдет лунное затмение, которое закроет «Коридор затмений», пишет ДонПресс. Астролог Влад Росс рассказал, что астрономическое явление можно будет наблюдать и на территории Украины. Но затмение будет не полным, а частичным.
«Традиционно в день затмения и за два-три дня до него и после лучше не принимать судьбоносных решений, не делать важных шагов и не проводить знаковых событий. В это время лучше затаиться и переждать его», — сказал астролог.
По словам Росса, 17 июля на небе появится «пепельный» месяц. А пепел является символом трагических событий и катастроф.
«Особенно ощутят на себе влияние лунного затмения люди, родившиеся в дни затмения или приближенные к нему дни. Для них может наступать очень непростой год в жизни с серьезными трудностями и испытаниями. Лунное затмение 16 июля ознаменуется различными разрывами отношений, разрушением союзов, связей и партнерства. Кроме того, в эти дни могут начаться непредвиденные финансовые трудности», — заявил Росс.
Также не исключены в этот период финансовые трудности.
По словам астролога, в дни так называемого «коридора затмений», то есть в период между солнечным и лунным затмениями лучше отказаться от хирургических вмешательств. Однако операции, сделанные после 22 июля, будут удачными.
«Не хочу такого говорить, но морги в июле будут переполнены. Зато те, кто занимается предоставлением ритуальных услуг, будут процветать. В целом июль может ознаменоваться уходом из жизни очень известных людей, может быть очень много смертей, потому что соединение Сатурна и восходящего узла в оппозиции к зодиакальным знаком Рака», — пояснил он.
Теги: Донбасс, последствия, Затмение, астролог
- 21 августа состоится самое длинное затмение Солнца в истории
- Последствия для Украины могут быть серьезными, – эксперт о заявлениях Качиньского
- В Германии обнаружили старейшее послание в бутылке - новый факт в Книгу рекордов Гиннеса
- Лунное затмение 27 июля: России предрекли катастрофы
- Отказ от завтрака: ученые рассказали о последствиях
- Патриоты Луганщины передали пасхальный привет Путину (ФОТО)
- Убит еще один защитник Украины - ВСУ заставили армию РФ поплатиться за преступные атаки12:31
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин издал «указ» о проведения «переписи населения»12:09
- Тука рассказал о ситуации с двойными пенсиями жителей ОРДЛО 11:46
- Под Мариуполем отдыхающая женщина потеряла троих детей11:03
- Боец, раненый при обстреле колонны ВСУ под Гранитным, рассказал детали происшествия. ВИДЕО09:31
- На Донбассе пророссийские боевики ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери08:32
- В Донецке, Горловке и Макеевке пропало теле- и радиовещание «ДНР»08:09
- На Луганщине идет борьба с нашествием саранчи07:48
- Боевики "ДНР/ЛНР" признали мощь ВСУ: "Выбивают наших, работают дерзко, мы так не можем"07:29
- На Донетчине нашли останки 15 бойцов времен Второй мировой войны15:01
- Астролог предупредил украинцев о страшных последствиях разрушительного затмения 13:09
- У Зеленского заявили о проведении еще одних досрочных выборов12:53
- Убит еще один защитник Украины - ВСУ заставили армию РФ поплатиться за преступные атаки12:31
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин издал «указ» о проведения «переписи населения»12:09
- Тука рассказал о ситуации с двойными пенсиями жителей ОРДЛО 11:46
- Украина взяла Россию в жесткие тиски: новый удар станет для Москвы катастрофой 11:30
- Палеонтологи открыли новый вид динозавров11:15
- Под Мариуполем отдыхающая женщина потеряла троих детей11:03
- Украинцы стали первыми жертвами новейшей бомбы: накануне третьей мировой10:46
- Маков день - что можно, а что нельзя делать 16 июля10:31
- Астролог предупредил украинцев о страшных последствиях разрушительного затмения 13:09
- Украина взяла Россию в жесткие тиски: новый удар станет для Москвы катастрофой 11:30
- Украинцы стали первыми жертвами новейшей бомбы: накануне третьей мировой10:46
- Маков день - что можно, а что нельзя делать 16 июля10:31
- Рейтинг сквалыг: самые скупые мужчины по знаку Зодиака10:15
- Путин шантажирует Зеленского: «политики вынуждены считаться»09:09
- Гороскоп на 16 июля: Скорпионы будут провоцировать людей, а Рыб ждут острые диалоги08:35
- Заболеваемость корью в Украине продолжает падать20:20
- Врачи объяснили, как избежать летней потливости20:00
- Ученые выявили новую неожиданную причину ожирения12:00
- У жительницы Киева отобрали квартиру за большой долг
- Нибиру уничтожила Венеру: на очереди Земля, ученые ошарашили открытием
- "Нафтогаз" назвал июльскую цену на газ для населения
- Украинцам кардинально изменили выдачу пенсии и субсидий: что необходимо знать
- "ДНРовцы" нашли новую "подставу" с паспортами РФ: "Тупик какой-то! Вы что, издеваетесь?”
- Расшифровано древнее пророчество из Библии: когда воцарится хаос и наступит конец человечества
- Эксперты РФ: ВСУ уже настолько сильны, что могут взять Донецк за 2 дня - после этого с Путиным будет покончено
- Скандал вокруг НБУ набирает обороты: украли не только купюру в 1000 грн:
- "Поговорим отдельно": Кличко получил от Зеленского жесткий втык
- Медреформа Супрун обернулась провалом, ситуация критическая: «тысячи деклараций аннулируют»