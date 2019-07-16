Гороскоп на 15-21 июля: кого ожидает горькое разочарование

16.07.2019 13:50

Астрологи составили гороскоп на неделю с 15 по 21 июля для всех знаков Зодиака, пишет from-ua.

ОВЕН

У Овном начнутся трудности в финансовом плане. Стоит успокоится и подождать - вскоре вы получите выгодное предложение по работе.

ТЕЛЕЦ

Тельцам нужно научиться проявлять инициативу и открыто попросить о помощи. Новое увлечение принесет вам разочарование.

БЛИЗНЕЦЫ

Займитесь чем-нибудь совершенно новым для себя. Вы сможете избежать ссор в семье если не будете обращать внимания на мелочи.

РАК

Ракам стоит ждать перемен в карьере. Стоит заняться поиском новой работы.

ЛЕВ

Поспешные действия могут спровоцировать лавину неприятностей. Вам стоит выждать правильного момента.

ДЕВА

Вам нужно успокоится и тщательно продумать свое будущее. Не стоит идти на импульсивные поступки.

ВЕСЫ

Звезды советуют вам отложить дела и заняться любимым хобби.

СКОРПИОН

Не планируйте путешествий: неприятностей будет больше, чем удовольствия. Также велика вероятность частых конфликтов.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам поможет творческий подход к жизни. Звезды советуют им срочно сменить работу.

КОЗЕРОГ

Козерогов ждет любовное увлечение, которое перерастет в серьезный роман.

ВОДОЛЕЙ

Вам стоит немедленно начать воплощать свои идеи в жизнь, иначе это сделает кто-то другой.

РЫБЫ

Постарайтесь помочь близким тем, чем сможете. Иногда достаточно даже простого разговора.