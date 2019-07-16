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Маков день - что можно, а что нельзя делать 16 июля
Православная церковь 16 июля почитает мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру во Христа в IV веке. Их схватили как христиан и отправили на суд правителя Максимиана. За отказ принести жертву идолам Мокия и Марка предали смерти через усекновение мечом, пишут Вести.
Традиции 16 июля
В народе день прозвали маковым, потому что в этот период сеяли мак. Это растение с давних пор применяли в кулинарии, народной медицине и магии. В некоторых местах мак называли цветком-приведением, и детям не разрешали гулять в местах, где он растет. Связанно это с боязнью того, что растение может высасывать человеческую кровь.
В былые времена верили, что мак способен противодействовать нечистой силе. Это верование объясняется тем, что растение обладает снотворным свойствам, т.е. может усыпить враждебных человеку духов.
Мак активно используется в народной медицине. Препаратами, изготовленными на его основе, лечат кашель, диарею, дизентерию, патологии мочеполовой системы. Используют растение и в кулинарии. Его семенами посыпают хлебобулочные изделия. Ещё из семян готовят маковое масло и начинку для рулетов и пирогов.
Кроме того, семена дикого мака являются мощным оберегом. Их желательно освятить в церкви в Медовый спас (14 августа), а потом всегда носить с собой. Это убережет вас от неприятностей и несчастных случаев. Если этими зернами обсыпать дом, то это защитит его от всяких бесовских хитростей и наваждений.
Из-за большого количества зерен в народе мак считался символом изобилия и богатства. Зернышки смешивали с куриным кормом в надежде, что птица будет лучше нестись. Сегодня растение используют при изготовлении оберегов, для гадания и как средство для заклинаний.
Еще дата 16 июля в месяцеслове получила название Стожары. В народном понимании, Стожары – это и название праздника, и полярная звезда, вокруг которой на привязи ходит лошадь, и высокие колья, вокруг которых насыпаны стога.
В Маков день ставили сенные стога. В некоторых местах было принято последний стог сена разбрасывать по лугам. Если же в Маков день начинался дождь, а дожди в этот период бывают часто, крестьяне на луга приводили своих детей, которые бегали с непокрытой головой вокруг стогов и просили, чтобы Стожары дожди прогнали.
Приметы на 16 июля
Паук из гнезда вышел и принялся ткать новую паутину – к ясному дню.
Комары и мошки роем летают – к хорошей погоде в ближайшую неделю.
Если много щавеля уродилось, то зима теплой будет.
Если на звездном небе ярко горит полярная звезда, то можно идти на медведя.
Перед ненастьем собака мало ест, роет лапами землю или катается по земле, много спит.
Сон с 15 на 16 июля вещий. Он начнет исполняться сразу же, как вы проснетесь. Особенно велика вероятность осуществления для именинников дня. Сновидение, увиденное днем 16 июля, исполнится очень скоро.
Теги: Донбасс, праздник, приметы, традиции
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