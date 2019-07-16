Все рубрики раздела
- Астролог предупредил украинцев о страшных последствиях разрушительного затмения 13:09
- Украина взяла Россию в жесткие тиски: новый удар станет для Москвы катастрофой 11:30
- Украинцы стали первыми жертвами новейшей бомбы: накануне третьей мировой10:46
- Маков день - что можно, а что нельзя делать 16 июля10:31
- Рейтинг сквалыг: самые скупые мужчины по знаку Зодиака10:15
- Путин шантажирует Зеленского: «политики вынуждены считаться»09:09
- Гороскоп на 16 июля: Скорпионы будут провоцировать людей, а Рыб ждут острые диалоги08:35
- Заболеваемость корью в Украине продолжает падать20:20
- Врачи объяснили, как избежать летней потливости20:00
- Ученые выявили новую неожиданную причину ожирения12:00
Рейтинг сквалыг: самые скупые мужчины по знаку Зодиака
Конечно, если каждая копеечка добывается с огромным трудом – тратить ее попусту на что угодно очень жалко. Но ведь научившись копить – надо научиться и тратить, пишет from-ua.
А если человек скряга по жизни – с этим как быть?
Деда Афанасия жалели всем подъездом: вечно оборванный, вечно голодный. Подкармливали, одежкой старенькой, но чистой, делились. А он зимой и летом в одной курточке замызганной, и спать в ней ложился.
А когда помер Афанасий – курточку — то с него и сняли. Выбросили в мусорный контейнер. Курточка возьми и зацепись подкладкой о какую-то железку. А из под подкладки сколько деньжищ посыпалось – уму непостижимо. Дед оказался скрягой несусветной. Потом выяснилось: родился Афанасий под созвездием Козерога. Стали рассматривать этот знак, а там такое…
Козероги
Оказывается, родившийся под знаком Козерога мужчина насколько скупой, что просто одержим идеей накопительства. Создается впечатление, что он не знает, для чего нужны деньги человеку. Ему кажется, что деньги просто надо копить и ни на что их не тратить. Что-то типа Афанасия.
Козероги падают в ступор, если у них на глазах супруга покупает модное летнее платьице, или новый купальник, чтобы сходить на пляж. От таких зацикленных на накопительстве денег мужчин жены часто уходят к другим – более щедрым и рачительным, которые умеют накопить и умеют потратить.
Девы
Полюбить себя в себе – это призвание мужчин, родившихся под знаком Девы. Себя они действительно любят, и покупают для себя все, лишь бы размер был подходящий. А вот купить подарок для любимой женщины, или матери на день рождения – тут мужчина вряд ли расщедрится: разве что открытку пришлет по фэйсбуку. У мужчин – Дев почти нет друзей, так как они не имеют пристрастия отмечать праздничные события вскладчину (подумаешь – пол литра водки для себя что ли не куплю, и палку финской колбасы).
Скряга не станет делиться даже сигаретой, если знакомый попросит закурить.
Тельцы
Приобретая себе в напарники мужа – Тельца, женщина приобретает вместе с тем такую головную боль, какой не ожидала. С первой же ее получки муж потребовал все деньги на стол, чему она очень удивилась: ведь это ее кровно заработанные деньги. Но он тактично ей напомнил, что является главой семьи, а значит, все семейные денежные потоки должны идти через него.
И если женщина в этот же день не уйдет от такого скупердяя, то допустит большую ошибку. Родившийся под знаком Тельца мужчина в будущем будет прятать от детей хлеб под замком, а 100 грамм карамели они будут видеть только на Новый год.
Такие мужчины будут экономить на всем, даже на бельевой веревке, заменив ее на кусок проволоки, найденной у мусорного бака. Но только на себе экономить они не станут. Даже торт на собственные именины Телец купит себе сам, и сам же его и съест, объяснив детям, что ему полагается этот торт, ведь «папка» сегодня именинник.
Раки
Родившийся под созвездием Раков мужчина – тот еще скряга. Правда, деньги он тратить умеет, как и зарабатывать, и копить. Однако, все его накопления уходят на него самого. Он не расщедрится на подарок для дочери в день ее 16-летия, и не купит сыну велосипед, когда ему исполнится 12 лет. Он пообещает им сделать хороший подарок на свадьбу, когда дети надумают создать свои семьи.
Раки обычно никому не дают взаймы, но если такое случится – проценты выставят выше той суммы, которую заняли.
Идти или не идти за такого скрягу замуж – выбор за женщиной. Ведь не все Тельцы могут быть скрягами, может, это просто совпадение, и в жизни ваш избранник окажется другим: щедрым, заботливым, внимательным. Что скажете, звезды?
Теги: Донбасс, рейтинг, знаки Зодиака, жадность
- Рейтинг знаков Зодиака - от самых честных до подлых врунов
- Рейтинг самых недоступных женщин по знаку Зодиака
- От везучих к невезучим: составлен рейтинг знаков Зодиака
- Может, это вы? Астрологи назвали самый богатый и успешный знак Зодиака
- Гороскоп на 25 мая: Тельцы запутаются, а Раки смогут исполнить чье-то желание
- Знаки Зодиака, которые легко вычеркивают людей из своей жизни
- Убит еще один защитник Украины - ВСУ заставили армию РФ поплатиться за преступные атаки12:31
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин издал «указ» о проведения «переписи населения»12:09
- Тука рассказал о ситуации с двойными пенсиями жителей ОРДЛО 11:46
- Под Мариуполем отдыхающая женщина потеряла троих детей11:03
- Боец, раненый при обстреле колонны ВСУ под Гранитным, рассказал детали происшествия. ВИДЕО09:31
- На Донбассе пророссийские боевики ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери08:32
- В Донецке, Горловке и Макеевке пропало теле- и радиовещание «ДНР»08:09
- На Луганщине идет борьба с нашествием саранчи07:48
- Боевики "ДНР/ЛНР" признали мощь ВСУ: "Выбивают наших, работают дерзко, мы так не можем"07:29
- На Донетчине нашли останки 15 бойцов времен Второй мировой войны15:01
- Астролог предупредил украинцев о страшных последствиях разрушительного затмения 13:09
- У Зеленского заявили о проведении еще одних досрочных выборов12:53
- Убит еще один защитник Украины - ВСУ заставили армию РФ поплатиться за преступные атаки12:31
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин издал «указ» о проведения «переписи населения»12:09
- Тука рассказал о ситуации с двойными пенсиями жителей ОРДЛО 11:46
- Украина взяла Россию в жесткие тиски: новый удар станет для Москвы катастрофой 11:30
- Палеонтологи открыли новый вид динозавров11:15
- Под Мариуполем отдыхающая женщина потеряла троих детей11:03
- Украинцы стали первыми жертвами новейшей бомбы: накануне третьей мировой10:46
- Маков день - что можно, а что нельзя делать 16 июля10:31
- Астролог предупредил украинцев о страшных последствиях разрушительного затмения 13:09
- Украина взяла Россию в жесткие тиски: новый удар станет для Москвы катастрофой 11:30
- Украинцы стали первыми жертвами новейшей бомбы: накануне третьей мировой10:46
- Маков день - что можно, а что нельзя делать 16 июля10:31
- Рейтинг сквалыг: самые скупые мужчины по знаку Зодиака10:15
- Путин шантажирует Зеленского: «политики вынуждены считаться»09:09
- Гороскоп на 16 июля: Скорпионы будут провоцировать людей, а Рыб ждут острые диалоги08:35
- Заболеваемость корью в Украине продолжает падать20:20
- Врачи объяснили, как избежать летней потливости20:00
- Ученые выявили новую неожиданную причину ожирения12:00
- У жительницы Киева отобрали квартиру за большой долг
- Нибиру уничтожила Венеру: на очереди Земля, ученые ошарашили открытием
- "Нафтогаз" назвал июльскую цену на газ для населения
- Украинцам кардинально изменили выдачу пенсии и субсидий: что необходимо знать
- "ДНРовцы" нашли новую "подставу" с паспортами РФ: "Тупик какой-то! Вы что, издеваетесь?”
- Расшифровано древнее пророчество из Библии: когда воцарится хаос и наступит конец человечества
- Эксперты РФ: ВСУ уже настолько сильны, что могут взять Донецк за 2 дня - после этого с Путиным будет покончено
- Скандал вокруг НБУ набирает обороты: украли не только купюру в 1000 грн:
- "Поговорим отдельно": Кличко получил от Зеленского жесткий втык
- Медреформа Супрун обернулась провалом, ситуация критическая: «тысячи деклараций аннулируют»