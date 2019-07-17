Вот почему нельзя смотреть кошке прямо в глаза

17.07.2019 14:40

Вот оно что!

Прямой взгляд в глаза кошка может расценить как агрессию.

Но мы редко рассматриваем только взгляд. Также мы обращаем внимание на позу, мимику, движение.

Например, если вы смотрите в глаза кошке, а потом резко начинаете идти на нее, то кошка такое поведение сочтет за агрессию и скорее всего предпочтет убежать, а если бежать будет некуда или по близости будут детеныши, то может и напасть.

При этом, если так же смотря в глаза кошке вы будете двигаться плавно и идти в ее сторону по дуге, то уже с меньшей вероятностью ваше поведение будет расцениваться как агрессия. Кошка будет интерпретировать ситуацию, уже исходя из своего опыта.

Источник : https://from-ua.com