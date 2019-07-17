Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара10:02
- 3 знака Зодиака, которые не могут даже представить себя женатыми21:50
- Кремль приготовил Киеву новую ловушку09:02
- Знаменитости рождаются чаще всего под этим знаком Зодиака08:25
- Названа новая причина инфарктов и инсультов08:06
- Диетолог рассказал, сколько дней можно худеть на арбузах22:40
- Инфаркт в Украине "молодеет"22:00
- Назван необычный метод лечения солнечных ожогов10:40
- Диетолог рассказал, какие сухофрукты нельзя худеющим08:20
- Ольга Бузова вышла на сцену опять в трусах22:04
Вот почему нельзя смотреть кошке прямо в глаза
17.07.2019 14:40
Вот оно что!
Прямой взгляд в глаза кошка может расценить как агрессию.
Но мы редко рассматриваем только взгляд. Также мы обращаем внимание на позу, мимику, движение.
Например, если вы смотрите в глаза кошке, а потом резко начинаете идти на нее, то кошка такое поведение сочтет за агрессию и скорее всего предпочтет убежать, а если бежать будет некуда или по близости будут детеныши, то может и напасть.
При этом, если так же смотря в глаза кошке вы будете двигаться плавно и идти в ее сторону по дуге, то уже с меньшей вероятностью ваше поведение будет расцениваться как агрессия. Кошка будет интерпретировать ситуацию, уже исходя из своего опыта.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Донбасс, кошка, глаз
Читайте также:
- МЧСники сняли с дерева любителя животных
- Донецк надеется получить инвесторов для 137 проектов
- Заработная плата: коксовики с нефтяниками подвинули финансистов
- Работники ГП "Селидовуголь" живут с прошлогодними зарплатами
- Укрзализниця сняла поезд Skoda с маршрута "Донецк-Мариуполь"
- Заработная плата в мае: получили больше, но и потеряли
- На блокпостах боевиков «ДНР» снова собираются огромные очереди10:20
- Снайпер РФ атаковал ВСУ на передовой, убиты двое военных09:43
- Боевиков «ЛНР» уличили в перемещении РСЗО в район н.п. Хрустальный09:22
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»09:01
- Украинские военные мощно влупили по оккупанту под Авдеевкой и взорвали его позицию08:39
- Боевики усилили обстрелы на Донбассе: два бойца ВСУ погибли, трое травмированы08:00
- ВСУ заставили врага бежать, бросив на позиции ПОМ-2 и другое оружие армии Путина. ВИДЕО07:28
- Дончане показали город, в котором «кипит жизнь»22:10
- На Донбассе "грузом 200" сделали пулеметчика "Оплота" Сима - оккупанты в трауре21:26
- В Госдуме объяснили, сколько паспортов РФ намерены выдать жителям ОРДЛО20:01
- "Тамбовский волк" Жидков цинично выступил против курса Украины в ЕС и НАТО - вот вам и "Квартал 95". ВИДЕО10:31
- На блокпостах боевиков «ДНР» снова собираются огромные очереди10:20
- Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара10:02
- Снайпер РФ атаковал ВСУ на передовой, убиты двое военных09:43
- Боевиков «ЛНР» уличили в перемещении РСЗО в район н.п. Хрустальный09:22
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»09:01
- Украинские военные мощно влупили по оккупанту под Авдеевкой и взорвали его позицию08:39
- Гороскоп на 20 июля: неприятные диалоги у Близнецов и прогресс у Львов08:20
- Боевики усилили обстрелы на Донбассе: два бойца ВСУ погибли, трое травмированы08:00
- ВСУ заставили врага бежать, бросив на позиции ПОМ-2 и другое оружие армии Путина. ВИДЕО07:28
- Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара10:02
- 3 знака Зодиака, которые не могут даже представить себя женатыми21:50
- Кремль приготовил Киеву новую ловушку09:02
- Знаменитости рождаются чаще всего под этим знаком Зодиака08:25
- Названа новая причина инфарктов и инсультов08:06
- Диетолог рассказал, сколько дней можно худеть на арбузах22:40
- Инфаркт в Украине "молодеет"22:00
- Назван необычный метод лечения солнечных ожогов10:40
- Диетолог рассказал, какие сухофрукты нельзя худеющим08:20
- Ольга Бузова вышла на сцену опять в трусах22:04
- Украина нанесла России жесткий удар: Путин понесет большие потери
- Путин-Зеленский 1:0: Фурса назвал причину "сокрушительного поражения Президента Украины"
- Путин заговорил о том, что ждет Донбасс, и поставил условие Зеленскому: чего добивается Кремль
- Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских
- Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе
- Социологи назвали лидера на парламентских выборах
- Тука сделал мрачные прогнозы по поводу будущего ОРДЛО
- Свершилось пришествие Иисуса Христа: в Тирренском море увидели Всевышнего, идущего по воде
- Труп ребенка в чемодане: названа причина смерти
- Украина спасла "Газпром" от катастрофы: Москва запросила у Киева срочную помощь