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Не выбрасывайте деньги на ветер: названы самые бесполезные препараты
Фармацевты рассказали о пяти лекарственных препаратах, которые абсолютно неэффективны при применении. По их словам, эти средства хорошо рекламируют и именно поэтому их часто покупают в аптеках, но для здоровья они никакой пользы не несут, пишет from-ua.
Первым эксперты выделяют лекарственный препарат от гриппа и простудных заболеваний «Арбидол», который, по их мнению, не соответствует заявленной действия и неэффективен при применении.
Также много пользы для организма приносят БАДы, они оказывают укрепляющее действие, но лечебных свойств в них нет.
Далее специалисты в области фармакологии говорят о витаминных комплексах. По их словам, витамины полезны при раздельном применении, но вместе они абсолютно неэффективны.
При расстройстве пищеварения медики советуют пробиотики, но они не приносят нужного результата. Такие проблемы лучше решать с помощью корректировки рациона питания.
Из последних эксперты назвали гепатопротекторы, которые нужны для восстановления работоспособности печени.
В этом случае они советуют не прибегать к этим препаратам, а пересмотреть рацион и отказаться от вредных привычек, которые в большей степени повлияют на здоровье органа.
Теги: Донбасс, здоровье, польза, препарат
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