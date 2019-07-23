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Врачи дали полезные советы, как быстро уснуть
Исследования показали, что просмотр телевидения значительно замедляет процесс засыпания.
Как быстро уснуть — этот вопрос беспокоит нас время от времени. Наши предки отводили сну много времени, потому что их суточный ритм зависел от восхода и захода солнца, сообщает Хроника.инфо.
Мы располагаем искусственным светом, который позволяет продлить период бодрствования и, стало быть, сократить время сна, но специалисты говорят о том, что нужно спать около девяти часов в сутки.
Как быстро уснуть
Слаженный график дня — главное немедикаментозное средство борьбы с бессонницей.
Не ешьте перед сном. Этот фактор мешает уснуть. Лучше всего ужинать часа за 2-3 до сна.
Примите душ за несколько часов до того, как ложиться спать. Но обязательно высушите волосы перед тем, как лечь в кровать.
Не смотрите телевизор и не сидите за компьютером.
Попробуйте поменять свое местоположение и заметить наиболее удобное.
Перед тем, как ложиться спать, постарайтесь успокоиться и расслабиться. Для этого почитайте книгу или добавьте запись в дневник о своем дне.
Переоденьтесь в пижаму перед сном. Можно спать либо в белье, либо голышом.
Определите, что помогает вам хорошо выспаться. Поймите, каким должен быть свет в комнате, какой должна быть температура и т. д. Создайте для себя комфортные условия в спальне.
Умойтесь, почистите зубы и сходите в туалет.
Придумайте собственный ритуал перед сном. Это может быть маленькая чашка травяного чая или любимая музыка перед сном.
Перед сном стоит составить список дел на завтра. Таким образом, ваш мозг перестанет думать о том, что будет завтра.
Внимательно относитесь к своевременной смене постельного белья.
Настройте освещение так, чтобы вам было комфортно.
Что делать после того, как вы выключите свет
Думайте только о хорошем. Можете «посчитать овец»
Примите удобную позу в кровати.
Расслабьтесь и скажите себе, что быстро уснете.
Теги: Донбасс, сон, советы
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