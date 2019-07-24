Если не хочешь беды! названы вещи,, которые нельзя поднимать на улице

24.07.2019 10:35

Чужая вещь щедра на беды, пишет women.

Потерянная вещь – чужое имущество и пусть вас не смущает ее «ничейный» статус. Если находка подброшена со злым умыслом (в виде подклада) – не следует брать эту энергетическую мину разрушительной силы. Если вещь забыта или утеряна – хозяин за ней обязательно вернется и огорчится пропажей. Его переживания не дадут вам насладиться находкой, так как вещь и хозяин энергетичноочень сильно связаны. У нас принято считать, что украсть – это взять ЧУЖОЕ. А если ничье – то какое же это воровство? Но еще недавно бытовало знание, что украсть – это взять НЕ СВОЕ!

Народная мудрость рекомендует не радоваться находке. Еще настоятельнее советует ни в коем случае не подбирать найденное с земли, и не пользоваться такой вещью. Рейтинг вещей, которые категорически не стоит присваивать, выглядит так.

Потерянные украшения (особенно кольцо) – символ несчастья. На «ювелирку» при помощи магии переводят неудачи/болезни особо крупного масштаба, будучи уверенным, что вещь найдет нового владельца (поскольку на дармовщинку народ особо падок). Подняв и присвоив – забираете и «лихо-злосчастье» в придачу. На кольцо часто сбрасывается венец безбрачия и неустроенность в личной жизни.

Денежные знаки (монеты в большей степени) всегда считались энергетическими талисманами. Служители магических культов за определенную мзду умеют перекладывать на них финансовые неудачи своих клиентов. Не стоит удивляться, когда найденная сумма (большая или малая) обернется во стократ бОльшим ущербом (принцип сторицы никто не отменял).

Острые предметы

Каким бы красивым ни был нож, насколько искусно не были бы сделаны старинные ножницы – откажитесь от владения такой чужой вещью. Острые предметы – символ раздора и кровавой расправы. Подобрав их, можно накликать на себя и родных разбойное нападение или хирургическое вмешательство (по принципу подобия). Случайная находка того не стоит.

Зеркало

Отражающие поверхности часто используются в недобрых ритуалах. Они умеет вбирать и хранить в себе то, что невидимо глазу. Пользуясь чужим зеркалом – никогда нельзя быть уверенным в его безопасности. Зеркала, бывшие в пользовании чужими людьми, лучше не приносить в свой дом (и даже поменьше в них смотреться).

Часы

Фиксируя время, даже новые часы – сомнительный подарок. Их не советуют дарить близкому человеку (равно как зеркала и ножи). Считается, что они станут отмерять обратный ход, сокращая время отношений с дорогим человеком. На часы может быть магически запрограммирована близкая разлука и даже трагическая смерть. Неумолимо отмеряя время, они не принесут добра нашедшему.

Ключи

Чужой ключ – вещь совершенно бесполезная в хозяйстве, поскольку открывает чужие замки. Не исключено, что таким ключом «закрыли» свои несчастья и запрограммировали тому, кто неосторожно его поднимет. Каким бы красивым и нужным не показался вам предмет – не следует поднимать его и приносить в свой дом. Будьте бдительны.

Куклы. Мягкие игрушки

Самодельные фигурки могут быть частью недоброго ритуала. Проводники черной энергии не гнушаются магией, «перебрасывая» (не безвозмездно) клиентские неудачи на готовые или сделанные фигурки в виде игрушек. Даже если вам очень понравилась куколка – не берите ее в свой дом (еще лучше – вовсе не притрагивайтесь).

Клубки. Нитки

Присутствуя во многих магических ритуалах, клубки, нитки, веревочки (часто – в виде искусно выполненного браслета) могут играть роль злонамеренного подклада. Его задача – принести зло тому, кто подобрал. Часто таким образом программируются нераспутываемые сложные ситуации, неразрешимы узлы на жизненной дороге. Не позволяйте никому причинить себе зло. Не трогайте НЕ СВОЕ!

Расческа. Гребень

Вряд ли сегодня кто-либо присвоит себе такую безделушку, как чужая расческа. Стоит дешево, да и негигиенично пользоваться чужим предметом туалета. Расческа имела контакт с волосами своего хозяина, находясь в тесной энергетической связи. На нее могут «переводить» беды, снимая их с головы хозяина (в буквальном смысле слова). Не давайте им шанса свить «гнездо» в вашей.

Крестик

Нательный крест – оберег. Если он теряется – забирает с собой беду глобального масштаба. Подняв и надев – принимаете весь масштаб катастрофы в свою судьбу. Иногда советуют крест не трогать. Но для христианина крест на земле – попрание святыни. Если есть возможность подобрать, не притрагиваясь руками – положите на чистую бумагу и отнесите в храм (объяснив ситуацию служащим церкви).