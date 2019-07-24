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Эти знаки Зодиака практически никогда не болеют
Самое ценное в жизни, конечно же, — здоровье. Этим знакам повезло, ведь с самочувствием у них всегда все в порядке, пишет from-ua.
Овен
Знак обладает хорошим здоровьем. Его хронические заболевания сведены к минимуму (и чаще всего случаются из-за нервов). Овны не особо много времени посвящают спорту, но им нужно быть внимательными — есть риск получить травму. Представителям знака нужно избегать экстремальных видов спорта. Рекомендуется не переедать после 17:00, есть больше рыбы и злаковых.
Телец
Тельцы — обладатели завидного здоровья. Единственная их проблема — лишний вес. Если есть все подряд, то можно заработать целый букет болезней. Из за постоянной перегрузки на работе представители знака совсем не отдыхают. И, конечно, испытывают и нехватку свежего воздуха, поэтому прогулки и отдых в лесопарковой зоне могут помочь расслабиться и восстановить силы.
Близнецы
Близнецы настолько эмоциональны, что могут нервничать по пустякам. При этом они обладают прекрасной энергетикой и сами чувствуют свои болезни. Благодаря такому дару они могут сами излечить все свои недуги. Главное — исключить негативные мысли и настроить себя на позитив, вовремя ложиться спать и приучить себя к режиму.
Скорпион
Отличительная особенность знака — отличная память. Из-за этого у Скорпионов бывают частые проблемы с головными болями. Им рекомендуется научиться избавляться от ненужной информации и мыслей и по максимуму расслабляться в свободное время.
Рак
У Раков есть все предпосылки, чтобы иметь отменное здоровье. Но они очень мнительные. Порой сами выдумывают себе болезни и начинают их лечить.Тут главное — вовремя остановиться. В период депрессий представителям знака стоит ограничить себя в алкоголе и есть меньше сладкого.
Теги: Донбасс, здоровье, болезни, знаки Зодиака
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