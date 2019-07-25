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Диетологи рассказали об идеальном летнем фрукте для похудения
Врачи-диетологи и известные медики рассказали о популярном летнем фрукте, который поможет быстро сбросить лишний вес. Как информируют replyua.net, на первое место диетологи поставили яблоки, с помощью которых можно сбросить до 5 кг в неделю. Однако, как отмечают эксперты, яблоки имеют множество противопоказаний, поэтому для летней диеты будет лучше выбирать спелые и сочные груши.
Этот фрукт содержит фруктозу, положительно воздействующую на поджелудочную железу. Кроме того, диетологи рекомендуют включать фрукт в диету для профилактики сердечных заболеваний и рака. Груша содержит десятки полезных веществ, которые помогают бороться с воспалительными процессами и инфекциями. Груша богата клетчаткой, улучшающий работу желудочно-кишечного тракта. Диетологи напомнили, что в одном килограмме груш всего 570 калорий. Груша содержит много воды и прекрасно утоляет жажду.
Грушевую диету можно соблюдать в течении двух недель. Ежедневно можно съедать от 400 до 800 граммов груш. Помимо фрукта, в рацион нужно включить творог, отварное куриное мясо, зелёный чай и салаты из свежих овощей и зелени.
Теги: Донбасс, похудение, фрукты, диета
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