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Путин разыгрывает сразу два сценария захвата Украины
Россия пытается реализовать в Украине несколько сценариев — федерализацию страны, как, например, делается в Молдове, а если это не удастся, то устроить настоящую гражданскую войну, ввести на территорию своих «миротворцев» и фактически оккупировать наши территории.
Такую печальную перспективу в интервью «ФАКТАМ» обрисовал военный обозреватель Юрий Карин. По его словам, прямо сейчас российские спецслужбы решают важную для Кремля задачу — «впихнуть» Украине оккупированные территории Донбасса на своих условиях, что приведет к приостановке евроатлантической интеграции.
«Основным «реализатором» этой идеи в Украине является Виктор Медведчук, который за последнее время развил бурную деятельность, пытаясь создать себе имидж «миротворца». Причем главари самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Пушилин и Пасечник одновременно призвали президента Украины Владимира Зеленского предоставить Донбассу «особый статус», — сообщает Юрий Карин и добавляет, что все эти действия синхронизированы с Кремлем.
Впрочем, по его мнению, главная ловушка находится во «втором слое» кремлевского сценария — любыми путями добиться прямых переговоров Украины с главарями сепаратистов, что является путем к признанию «гражданской войны». В таком случае Россия, дистанцировавшись от агрессии в Украине, может решить ряд важных для нее вопросов. В частности, добиться отмены международных санкций.
«В качестве основного варианта «окончательного решения украинского вопроса» в кремлевских кабинетах видят влияние на украинские выборы по так называемому «молдавскому сценарию», — утверждает эксперт и добавляет, что Украине попытаются навязать федерализацию и приведение к власти политиков, поддерживающих идею автономии Донбасса: «А долгосрочный этап плана предусматривает углубление расколов внутри нашего общества за счет «парада автономий», а в перспективе должен привести к утрате суверенитета или даже территорий».
Если этот план не сработает, то Кремль применит другой вариант — «стратегию хаотизации» ситуации в Украине, в идеале — массовое гражданское противостояние и войну «всех против всех». Именно так Россия поступила в Сирии и такой вариант пытается реализовать в Грузии. «Это может стать поводом для введения „российских миротворцев“ с целью предотвращения кровопролития и фактической оккупации страны россиянами», — добавляет Юрий Карин.
По его словам, Россия уже ведет работу в направлении хаотизации и раскола. Так, нагнетается ситуация вокруг независимой украинской церкви, государственного языка, разжигаются «страсти» вокруг исторических событий и персон, население запугивается постоянными «минированиями». «В этой связи лично меня, радует одно — в Украине есть люди и структуры, которые знают об этих планах, внимательно их отслеживают и имеют возможность адекватно реагировать на них. Так что — прорвемся», — добавляет Юрий Карин.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, захват
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