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Самые сложные в общении знаки Зодиака: вот вам невыносимая пятерка
Разные знаки зодиака «награждают» людей определенным набором качеств. Для одних характерно дружелюбие, стремление помочь. Другие ставят в тупик своей импульсивностью, непредсказуемостью, коварством, пишет cluber.
Астрологи выяснили, какие пять знаков зодиака являются самыми сложными. Итак, вот топ лидеров, с которыми лучше не ввязываться в спор:
Козерог
Пятое место заняли Козероги. К – значит король. Так одним словом можно описать представителей этого знака. Козероги искренне убеждены, что только они венценосные особы, и их слово – закон. Нарушивших простое правило ждет немилость.
Общаться Козероги предпочитают с теми, кого считают достойными своего уровня. Неудивительно, что круг общения у них невелик, не так много королей и королев на этой планете.
Еще Козерогов невозможно заставить что-либо делать против их желания. Они даже слушать не будут, в лучшем случае — обронят короткое «нет», и даже не подумают пояснить причину отказа. Не царское это дело!
Водолеи
Удивительно, но факт: на четвёртом месте разместились интеллектуалы – Водолеи. Они умны, рассудительны, умеют просчитывать каждый шаг и достигать поставленной цели.
Порой их позитивные качества перерастают в деспотичность. «Я сделал так и у меня получилось, ты обязан делать также», — навязывают они свою волю окружающим.
Накопленный богатый опыт и целеустремлённость могут сыграть с Водолеями злую шутку, они перестают прислушиваться к мнению окружающих.
Водолеи не считают зазорным переложить вину на кого-то, чтобы оправдать себя.
Близнецы
Третье место занял наиболее непредсказуемый знак – Близнецы. Сейчас они игривы, непоседливы, как дети, через секунду одевают «маску безразличия».
Путь от теплого дружелюбия до надменной холодности преодолевают в один миг. Протянут они руку или подставят ножку – это даже Близнецы не знают наверняка.
С ними всегда надо быть начеку и надежно защищать свои уязвимые места. Если Близнецы о них узнают, обязательно ударят туда. По степени коварства – они впереди планеты всей.
Овны
Второе место досталось Овнам. Их стихия – огонь. «Сжечь мосты» – разорвать отношения, которые выстраивались десятилетиями, — они способны за доли секунды.
Живут по уставу из двух пунктов. Первый: Овен всегда прав. Второй: если Овен неправ – смотри пункт первый.
Если в Вашем окружении есть представители этого знака, запасайтесь терпением и будьте готовы во всём признавать его правоту.
Скорпионы
Лидеры рейтинга. У них очень жестокое отношение к миру, супер эго и мстительный характер. Они не могут жить, чтобы не ужалить.
В 80% их яд нацелен на окружающих и лишь 20% — на самих себя. Чрезвычайно требовательны к себе и окружающим.
Обладают хорошей интуицией и свято верят, что для них ничего невозможного нет. Стать на пути Скорпиона – самый простой способ самоубийства.
Для тех, кто им мешает, всегда держат про запас солидную порцию яда. Ужалят с особым удовольствием и пойдут дальше, не оглядываясь
Теги: Донбасс, характер, знаки Зодиака, общение
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