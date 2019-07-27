Вот что мы теряем, когда умирают наши отцы

27.07.2019 19:13

Смерть отца — одно из самых тяжёлых событий в жизни человека. И неважно, сколько вам лет и какие у вас с ним были отношения. Даже далёкий и отсутствующий отец оставляет после себя глубокую пустоту и клубок эмоций, который очень трудно распутать, пишет lifter.

Когда умирает отец, нам приходится заново находить своё место в мире. На какое-то время привычное место в мироздании теряется. Кроме того, мы начинаем по-другому воспринимать самих себя. Без отца мы уже не те, кем были раньше.

Хотя обычно мы сильнее и ближе привязываемся к матери, фигура отца всегда маячит где-то на горизонте. Даже когда его нет рядом, его присутствие служит фоном всей жизни. Он наш наставник и защитник, даже если не наставляет и не защищает. Мы мысленно приписываем ему эту роль, даже не осознавая этого.

Когда умирает отец, наша идентичность меняется.

С отцом вы один человек, а после его смерти — другой. Неважно, сколько вам при этом лет: 30, 40 или 50. Пока родители живы, какая-то наша часть всё ещё живёт в детстве.

После смерти отца вся наша идентичность переживает встряску. Теперь мы ведём за собой следующие поколения, а нас никто не ведёт. Это пугает и порождает чувство одиночества.

Затем начинается процесс создания новой взрослой идентичности. Это происходит не автоматически и не без мучений. Нам нужно заново осознать себя и своё место в жизни других людей.

Когда умирает отец, мы словно теряем якорь. Какое-то время нас носит по волнам.

Возникает ностальгия по несбывшемуся.

У нас никогда не будет другого отца. Это совершенно невосполнимая утрата. В хороших мы были с ним отношениях или в плохих, мы всегда будем тосковать по несбывшемуся.

Если отец был близким и любящим человеком, мы будем скучать по тому, что он нам давал. По всем усилиям, которые он прилагал ради нашего счастья. Нам будет казаться, что мы недостойны его даров, что мы недостаточно благодарили его, недостаточно внимания ему уделяли.

Если отношения с отцом были натянутыми, то всё будет сложнее. Мы начнём больше переживать из-за ссор и конфликтов с отцом. Ведь теперь у нас больше нет возможности загладить их и сказать ему, что мы любим его несмотря ни на что.

Аналогично и в случае с отсутствующим отцом. К долгим страданиям из-за его отсутствия добавляется горестное осознание вечной утраты. Как будто замыкается круг, который никогда не был разомкнут.

И желание двигаться дальше.

Какими бы ни были конкретные обстоятельства, когда умирает отец, мы обычно страдаем. И меняемся — порой в лучшую сторону. Возможно, в отсутствие его строгой фигуры мы позволяем себе развить какие-то стороны своей личности, которые он затмевал.

Однако утрата всё равно будет откликаться болью довольно долго. С годами станет легче. Главное понять, что боль и страдания после смерти отца — это нормально. Даже если вам 50 лет, это всё равно страшно.

Психолог Джин Сафер советует задуматься о том, какое наследие оставил вам отец. Найдите ответы на 5 главных вопросов:

Что я получил(а) от отца?

Что из этого я хочу сохранить?

От чего хочу отказаться?

О чём я жалею, что не успел(а) получить?

Что бы я хотел(а) ему дать, но не успел(а)?

Ответы помогут вам лучше понять себя и место отца в своей жизни. А с пониманием постепенно придёт принятие…