10 типов мужчин, которые разрушат вашу жизнь, если выйти за них замуж

28.07.2019 21:20

Выходить замуж нужно за того человека, с кем хотите счастливо прожить всю свою жизнь. Но иногда люди, которых мы приближаем, оказываются не такими, как мы думали, пишет from-ua. Если вы не обращаете внимания на нюансы, скорее всего, вы в конечном итоге получите мужа, у которого есть все, кроме того, что нужно вам.

Есть несколько типов мужчин, с которыми лучше не вступать в брак, потому что они просто для этого не годятся. В то время как некоторые из них могут измениться со временем, другие - потеряны для общества, и вы должны избегать их, как чумы.

Идеальных мужчин не существует! Это факт и с ним нужно смириться. Но есть особые типы мужчин, которые разрушают отношения. И таких стоит избегать.

1. Инфантильный.

Этот тип отличается неумением заботиться о других людях (в приоритете всегда собственные желания при полном отсутствии мыслей о том, как это отразится на окружающих); несамостоятельностью (он не желает вникать в вопросы и делать то, что нужно, например, не умеет платить за квартиру, пополнять телефон, не может сам поменять права или паспорт и так далее).

Такой мужчина не умеет анализировать собственные поступки и оценивать себя, свое поведение, исходя из объективных реалий - вокруг все виноваты, а он не при делах.

2. Избегающий.

Это особый тип мужчин, которые не умеют выходить из проблемных ситуаций. Его выбор - уйти от проблемы, замолчать, закрыть дверь, пойти с ребятами гулять, пока вы будете нервничать. Когда он вернется, у вас уже не будет сил продолжать разговор. Таким образом ни один конфликт никогда не будет решен.

3. Токсичный.

Токсичные парни не всегда гады и вампиры. Некоторые отравляют твою жизнь, сами того не желая. Токсичный мужчина - это тот, рядом с которым вы не можете расслабиться и находитесь в постоянном напряжении.

4. Тиран.

Тираны и другие эмоционально неустойчивые личности часто умело маскируются. Сначала они красиво ухаживают и каждый день вежливо интересуются, как избранница провела день. Но потом контроль усиливается, вспышки ревности становятся более частыми и проявляются агрессивнее.

5. Эгоцентрик.

Махровых эгоистов, думающих только о себе, обычно выбирают в мужья девушки с мягким и покладистым характером. Чрезмерная уступчивость и сговорчивость приводит к тому, что он все сильнее превозносит себя, и все больше гнобит партнершу, внушая, как ей, серой мыши, повезло находиться рядом с таким красавцем. В результате женщина становится рабыней мужчины - и в физическом, и в психологическом смысле.

6. Вечно недовольный.

Вечно недовольный мужчина быстро превратит свою женщину в психически неуравновешенную. При этом совершенно неважно, как проявляет свое недовольство представитель противоположного пола, - бесконечно брюзжит, либо яростно истерит. Важно, что такое поведение разрушает психику его женщины. Партнерша становится неврастеничкой, которая срывается на близких людях, нередко на детях.

7. Карьерист.

Это довольно жесткий, двуличный тип, властный манипулятор. С одной стороны, он подхалим. С другой, - беспринципная личность - ради заветной должности будет переть, как танк и пойдет по головам. В отношениях с женой тоже будет вести себя жестко - в первую очередь, будет блюсти свои собственные интересы.

8. Бабник.

Обычно женщина еще до свадьбы знает, что собирается связать свою жизнь с ловеласом, однако, тешит себя надеждой, что все его похождения в прошлом, с ней он исправится. Самообман чреват расстройством психики.

Когда в процессе совместной жизни дама начинает понимать, что партнер не гнушается романами на стороне, она превращается в ревнивую подозрительную истеричку, которая отслеживает передвижения своего мужа, подслушивает его телефонные разговоры и проверяет переписку.

9. Безотказный друг.

Это тот самый тип мужчин, который хочет быть хорошим для всех сразу, а потому никому не может отказать, кроме, разумеется, своей жены. Даже друзья друзей у него в большем приоритете, чем интересы собственной семьи.

Такой мужчина одолжит знакомым денег для поездки на море, хотя при этом у самого дома пустой холодильник, не откажет в гостеприимстве приятелям, если тем негде выпить и так далее. Мнение законной жены при этом в расчет приниматься не будет.

10. Жмот.

Жмоты, это мужчины, которые неплохо зарабатывают, но тратят все заработанное на себя. Выпросить деньги у него нереально, более того, придется отчитываться за каждую копейку. При малейших конфликтах мужчина, который зарабатывает и гребет деньги исключительно под себя, просто перекрывает жене все «краны»: запугивает, нанимает адвокатов, которые устраивают все таким образом, что после развода жена остается ни с чем, и так далее.

Конечно, всегда найдутся женщины, которые попробуют жить с такими мужчинами. Но со временем эти черты будут проявляться все ярче, и начнут изрядно отравлять супружескую жизнь. А там не далеко и до развода. Скажите, оно вам надо?